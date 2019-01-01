جوندوجان سعيد بالفوز وفيرناندينيو يتحدث عن مركزه الجديد

تصريحات إيلكاي جوندوجان وفيرناندينيو عقب فوز مانشستر سيتي على شاختار دونتسيك

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب كل من إيلكاي جوندوجان وفيرناندينيو عن سعادتهما عقب انتصار مانشستر سيتي على شاختار وتحقيق النقاط الثلاثة الأولى للفريق في دوري الأبطال.

وحقق مانشستر سيتي انتصارًا عريضًا على حساب مضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة، قال إيلكاي جوندوجان إنه سعيد بالفوز وبالهدف الذي سجله، مؤكدًا أنه كان يحتاج إلى الهدف بقدر احتياج مانشستر سيتي للفوز في المباراة..

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

وأضاف: "لقد أتيحت لي العديد من الفرص وسعيد بنجاحي في استغلال إحداها بشكل جيد، لقد حققنا فوزًا هامًا في توقيت هام من أجل الاستفاقة من كابوس الهزيمة أمام نورويتش"

وتابع: ""لقد لعبنا بشكل جيد على ما أظن. الهدف الأول خارج الأرضيساعدك لكننا لم نسترح أبدًا، أبقينا الكرة بين أقدامنا وخلقنا الكثير من الفرص. كانت النتيجة رائعة بالنسبة لنا في ملعب صعب"

بينما قال فيرناندينيو إن الفوز كان صعبًا ومهمًا، وإن مركزه الجديد يتطلب منه المزيد من الجهد من أجل الظهور بالشكل الذي يريده منه بيب جوارديولا وتريده الجماهير.

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يذكر أن جوارديولا قد أبدى غضبه من التعامل مع قراراته كمدرب عقب الهجوم عليه بعد الخسارة أمام نورويتش سيتي مطلع الأسبوع الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.