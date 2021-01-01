جوندوان: الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا أقل الشرين لنا كلاعبين مقارنة بدوري السوبر الأوروبي!

حديث مهم من الألماني..

شنّ إلكاي جوندوان، لاعب مانشستر سيتي، هجومًا ضاريًا على مسؤولي كرة القدم في العالم، متسائلًا "هل لا يشعر أحد بنا كلاعبين؟".

تصريحات الدولي الألماني أتت على خلفية الإعلان عن الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، والذي يزيد فيه عدد مباريات كل فريق.

وبالنسبة لجوندوان، فإن شكل دوري الأبطال "أقل الشرين" مقارنة بشكل دوري السوبر الأوروبي المزعوم، غير أنه انتقد ما سيترتب على أي منهما من إراهق للاعبين.

جوندوان كتب عبر حسابه على تويتر "مع انتهاء أمر دوري السوبر الأوروبي، هل يمكننا إن سمحتم الحديث أيضًا عن التنسيق الجديد لدوري أبطال أوروبا؟".

كما أضاف "المزيد والمزيد من المباريات، ألا يفكر أحد فينا كلاعبين؟".

With all the Super League stuff going on... can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players?

The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League... — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) April 22, 2021

وواصل لاعب بوروسيا دورتموند السابق حديثه قائلًا "شكل دوري أبطال أوروبا الجديد فقط هو أهون الشرين مقارنة بدوري السوبر الأوروبي".

وأتم "شكل دوري أبطال أوروبا يعمل الآن بشكل رائع وهذا هو السبب في أنه أكثر منافسات الأندية شعبية في العالم بالنسبة لنا نحن اللاعبين والمشجعين".

الجدير بالذكر أن دوري الأبطال سيتوسع ليشمل 36 ناديًا بدلًا من 32 بداية من 2024 مع إلغاء دور المجموعات وزيادة عدد مباريات كافة الأندية.