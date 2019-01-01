جوندوان: الفرق الكبيرة لا تخسر من توتنهام بهذه الطريقة

لاعب الوسط الألماني يلوم فريقه بعد الخسارة بدوري الأبطال

انتقد لكاي جوندوان لاعب وسط مانشستر سيتي، فريقه، بعد الخسارة من توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

سيتي تلقى هزيمة صادمة من سبيرز أمس الثلاثاء بهدف دون رد، في إطار ذهاب دور الثمانية من البطولة.

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النتيجة تضع جوندوان ورفاقه في مأزق حقيقي، قبل مواجهة توتنهام في الإياب على ملعب الإتحاد الأسبوع القادم.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"لم نكن بالشجاعة الكافية في المباراة، وقمنا بالعديد من الأخطاء البسيطة التي كلفتنا الخسارة".

وأضاف:"لدينا مشكلة في الشعور بالتوتر بالمباريات الهامة في الأبطال، حيث دائماً ما نرتكب القرارات الخاطئة".

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وتابع:"في مثل هذه الأوقات نحن نسعى لتقديم شيئاً خاصاً لأن الفوز يعني التأهل لنصف نهائي الأبطال".

وعن ركلة الجزاء الضائعة من سيرجيو أجويرو:"كانت تجربة سلبية تسببت في تراجعنا، كان يمكننا الفتك بتوتنهام لو سجلناها، هذا لا يجب أن يحدث للفرق الكبيرة، وهو ما يعني أننا لم نصل حتى الآن لتلك المكانة".

جدير بالذكر أن سيتي يلعب ضد كريستال بالاس الأحد القادم في الدوري الإنجليزي، قبل استضافة توتنهام في إياب الأبطال يوم الأربعاء من نفس الأسبوع.