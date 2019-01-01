جوندوان: الحفاظ على اللقب أصعب من الفوز به

لاعب وسط مانشستر سيتي سعيد بالحفاظ على لقب كأس رابطة المحترفين

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب إلكاي جوندوان لاعب وسط فريق مانشستر سيتي عن سعادته بالتتويج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي استضافها ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

اللاعب الألماني تحدث لشبكة سكاي سبورتس في تصريحاته بعد المباراة وقال: "يا له من شعور رائع، لكي أكون صادقًا من الصعب الحفاظ على اللقب، التتويج به للمرة الأولى أسهل من الحفاظ عليه".

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كما تابع جوندوان حديثه وقال: "تشيلسي لعب بشكل جيد وصعب علينا الأمور، لقد كانت مباراة مفتوحة وكنا نعرف ذلك بعد النتيجة التي انتهت بها المباراة التي جمعتنا منذ أسبوعين، كنا نعلم صعوبة المواجهة لرغبتهم في الانتقام، نحن سعداء بالفوز عليهم مرة أخرى".

وعن حظوظ السيتزن للفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم قال لاعب بوروسيا دورتموند السابق: "تحدثنا عن هذا الأمر العام الماضي أيضًا، سنقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز بجميع البطولات الممكنة".