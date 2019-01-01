جوندوان: أمامنا فرصة للتعديل وفارق النقاط يرهقنا

إلكاي جوندوان نجم مانشستر سيتي منزعج من الخسارة أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الألماني إلكاي جوندوان لاعب فريق مانشستر سيتي على ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تعويض فارق النقاط الكبير مع ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب الخسارة من ولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوندوان: "كان يجب أن نلعب بشكل أفضل من ذلك، ولفرهامبتون قدموا مباراة رائعة لكننا نعلم أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل".

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وأضاف: "أشعر دومًا أننا نستطيع أن نسجل، لكن ولفرهامبتون لعبوا مباراة دفاعية جيدة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وكان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنا".

وأكمل: "عندما تكون في صدارة الترتيب يكون فارق النقاط مع صاحب المركز الثاني رائعًا لكن في الوقت الحالي الأمر بالنسبة لنا صعب، نعلم أننا نملك فترة طويلة حتى نهاية الدوري لذا علينا تقبل الأمر وتقديم أفضل ما نستطيع تقديمه".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تجمد رصيده عقب خسارة اليوم عند النقطة رقم ١٦ في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ ٢٤ نقطة.