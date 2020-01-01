جوميس يوجه رسالة للشلهوب بعد هدية "كوب القهوة"

الهلال يستعد للدفاع عن لقبه في دوري أبطال آسيا

أهدى محمد الشلهوب قائد فريق الهلال السعودي، الفرنسي جوميس بهدية رائعة في مران اليوم استعدادًا لدوري أبطال آسيا.

وتسود علاقة مميزة بين جوميس ولاعبي الهلال، ويقدم المهاجم الفرنسي أداء أكثر من ممتاز مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وأهدى الشلهوب زميله جوميس، كوبًا كبيرًا خاصًة للقهوة، حيث يسعى الشلهوب لتشجيعه لتقديم مستوى مميز مع الفريق في دوري أبطال آسيا.

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وقال جوميس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا لقائدنا الأسطورة الإنسانية والرياضية على كوب القهوة".

وأضاف: "القهوة سوف تحافظ على الأسد من أجل الحفاظ على سمعة الفريق خلال البطولات القادمة خاصة أسيا (دوري أبطال آسيا)".

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ويواجه الهلال نظهير شاهر خودرو الإيراني ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، الإثنين المقبل بالسعودية.