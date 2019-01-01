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دوري أبطال العرب

جوميس يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد الفوز على الأهلي

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Getty Images
الهلال والأهلي يتواجهان الإثنين المقبل مرة أخرى

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

طالب الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم الهلال السعودي، جماهير فريقه باستمرار مساندة فريقه خلال المرحلة المقبلة، وشكرهم على الفترة الماضية.

وحقق الهلال فوزًا صعبًا على أهلي جدة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وطالب جوميس جماهير الهلال باستمرار دعمهم خلال المرحلة المقبلة في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال من اجل التتويج بها.

وقال جوميس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فوز جاء عن طريق الاتحاد، و3 نقاط هامة في حقيبتنا لقيادتنا للسباق الأخير".

وأضاف مهاجم الهلال السعودي: "الأن دعونا نركز على الكأس وشكرًا على دعمكم غير المشروط، وسنحتاج إليه حتى نهاية الموسم".

ويواجه الهلال نظيره أهلي جدة مجددًا، الإثنين المقبل، ضمن إياب دور نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال حيث انتهى الذهاب بفوز الزعيم بهدف دون رد.

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