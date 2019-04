جوميس يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد الفوز على الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

طالب الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم الهلال السعودي، جماهير فريقه باستمرار مساندة فريقه خلال المرحلة المقبلة، وشكرهم على الفترة الماضية.

وحقق الهلال فوزًا صعبًا على أهلي جدة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب جوميس جماهير الهلال باستمرار دعمهم خلال المرحلة المقبلة في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال من اجل التتويج بها.

وقال جوميس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فوز جاء عن طريق الاتحاد، و3 نقاط هامة في حقيبتنا لقيادتنا للسباق الأخير".

وأضاف مهاجم الهلال السعودي: "الأن دعونا نركز على الكأس وشكرًا على دعمكم غير المشروط، وسنحتاج إليه حتى نهاية الموسم".

A victory win by solidarity.

3 important points in the bag to drive us to final sprint.

Now let’s focus on the Cup💪🏿

Thank you for you unconditionnal support.

We will need you till the end ! pic.twitter.com/UhjvgycZqr