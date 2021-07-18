"جوميس يعتدي على أحد كوادر الهلال الفنية في النمسا"

قصة مثيرة حول المهاجم الفرنسي

قال الناقد الرياضي محمد الذايدي أن بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال اعتدى على أحد الكوادر الفنية الخاصة بالفريق خلال معسكر النمسا المقام حاليًا استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.

ونشر الذايدي مقطع فيديو من مناورة فنية أجراها لاعبو الهلال اليوم الأحد خلال تدريبهم تحت قيادة المدير الفني ليوناردو جارديم، وأظهر الفيديو جوميس وهو يحتفل مع أحد الكوادر الفنية في الفريق بقوة عقب إحرازه لهدف برأسية جميلة.

الذايدي لم يكن يقصد سوى السخرية من الأخبار المغلوطة التي يُثيرها البعض حول الهلال ومعسكره المقام في النمسا، حيث ختم تغريدته بالتوضح بأن مصدره هو "حمامة النمسا".

الهلال بدأ معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا يوم 12 يوليو الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى الثاني من أغسطس القادم، ومن ثم سيعود الفريق لاستكمال تدريباته في الرياض استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي أعلنت اليوم مواعيد مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي، وقد علم الهلال أنه سيُواجه الطائي في أولى جولات البطولة يوم 12 أغسطس.