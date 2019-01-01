جوميس وشينزو كوروكي - صراع داخلي في نهائي دوري أبطال آسيا

جوميس وشينزو وجهًا لوجه في نهائي أبطال آسيا

تنطلق اليوم السبت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بين الهلال وأوراوا الياباني في لقاء الحلم بالنسبة لجماهير الزعيم السعودي، حيث يسعى لاستعادة اللقب بعد فقدانه منذ بداية الألفية الجديدة.

وبعيدًا عن المنافسة على اللقب، فهناك صراع داخل المباراة بشكل آخر، وهو بين الفرنسي جوميس مهاجم الهلال وشينزو كوروكي لاعب أوراوا الياباني على صدارة هدافي البطولة الآسيوية.

جوميس من المهاجمين المميزين في الوقت الحالي المتواجدين في قارة آسيا مقابل إشادة كبيرة بلاعب أوراوا الياباني.

الفرنسي جوميز - مهاجم الهلال

أرقام جوميس

أحرز جوميس 10 أهداف خلال 12 مباراة لعبها ويتصدر قائمة هدافي البطولة في نسختها الحالية، حيث أقرب المنافسين له في دوري أبطال آسيا ومازال ضمن المنافسات هو شينزو كوروكي لاعب أوراوا الياباني الذي سيواجه في النهائي.

محليًا شارك جوميس مع الهلال السعودي في 9 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 9 آخرين.

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شينزو كوروكي - مهاجم أوراوا الياباني

أرقام شينزو كوروكي

أحرز 8 أهداف خلال 12 مباراة لعبها بقميص فريقه في دوري أبطال آسيا، حيث هو أقرب المنافسين لجوميس مهاجم الهلال السعودي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف في الوقت الحالي في نفس عدد المباريات.

بينما على المستوى المحلي فقد شارك اللاعب في 33 لقاء أحرز خلالهم 13 هدفًا، وصنع 2 آخرين.