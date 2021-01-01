الهلال

صورة | وزن جوميس والمعيوف يُثير غضب عشاق الهلال

تامر أبو سيدو
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Abdullah Al Mayouf Al Hilal Shabab Al Ahli AFC CL April 30, 2021
Getty Images
ردود فعل غاضبة بعد انتشار صور للاعبين تُظهر زيادة وزن اللاعبين

تداول جمهور الهلال عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا تُظهر زيادة وزن واضحة لنجمي الفريق، بافيتمبي جوميس وعبد الله المعيوف، مع تعليقات غاضبة ومستاءة للغاية من ذلك.

ولم يُقدم اللاعبان المستوى المطلوب والمتوقع منهما خلال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وهو ما ساهم في تراجع نتائج الفريق وفشله في التأهل إلى ربع النهائي إلا بفضل تعادل الأهلي والدحيل في ختام مرحلة المجموعات.

الهلال حقق 3 انتصارات فقط وخسر مرتين وتعادل في المباراة الأخيرة، وقد كاد على حافة الخروج من البطولة لولا هدية الأهلي والدحيل الثمينة التي منحته بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

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الجمهور الهلالي أبدى غضبه من زيادة وزن اللاعبين، وقد أشار العديد عبر تويتر إلى مسؤولية الإدارة وخاصة سعود كريري مدير الكرة عن ذلك.

إليكم بعض التغريدات التي تناولت زيادة وزن المعيوف وجوميس، والتي تحمل إحداها صورًا تُوضح زيادة وزن اللاعبين .. 

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