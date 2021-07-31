جوميس قاد الهجوم .. الهلال يخسر وديًا أمام لايبزيج

الفريق السعودي شارك بالبدلاء

اختتم الهلال معسكره الخارجي في النمسا استعدادًا للموسم الجديد بالخسارة أمام لايبزيج الألماني بهدف دون رد، ومن المقرر أن تعود البعثة إلى الرياض يوم غدٍ الأحد.

المدرب ليوناردو جارديم دخل اللقاء بتشكيل جله من اللاعبين البدلاء، وقد أشرك في الهجوم الثنائي بافيتمبي جوميس وعبد الله الرديف، ومعهم في الوسط هتان باهبري وجوستافو كويلار وفواز الطريس ومصعب الجوير.

ولعب في حراسة المرمى حبيب الوطيان وأمامه في الدفاع أمير كردي ومتعب المفرج ومحمد جحفلي ومدالله العليان.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، وقد استطاع الفريق الألماني إحراز هدف الفوز الوحيد خلال الشوط الثاني ليتجرع الهلال خسارته الودية الثانية على التوالي بعدما سقط أمس أمام هيرتا برلين 3-2.

المباراة السابقة أمام الفريق الألماني شهدت تواجد المجموعة الأساسية، وقد اختار جارديم للهجوم الثنائي صالح الشهري وموسى ماريجا، وسجل الأخير واحد من هدفي الفريق فيما أضاف جوميس الهدف الثاني.