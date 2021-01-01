جوميس في 2020 .. انكسار "قاري" ومحاربة "كورونا" وإنجاز تاريخي

جوميس .. الأسد الفرنسي يكتب التاريخ في سجلات الزعيم السعودي

عام جديد مضى، ولكنه كان صعبا على جميع الأصعدة، بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ولكن لم يمل مشجعي الكرة السعودية من متابعة الأندية بمختلف الطرق، خاصة وأن هناك بعض اللاعبين المحترفين الذين يقدمون الكثير لإمتاعهم.

واحد من هؤلاء المحترفين هو الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي، والذي أشعل المنافسة منذ وصوله إلى الدوري السعودي، مع عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر أيضا وتستمر المطاردة على لقب الهداف.

اقرأ أيضًا | الاتحاد الآسيوي يعتمد نظام التجمع لتصفيات كأس العالم ودوري الأبطال

ونرصد لكم خلال التقرير التالي عام 2020 بالنسبة للأسد الفرنسي جوميس، وماذا قدم مع الهلال على الصعيد الفني مما جعله من أبرز اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

1 – تمديد عقد الأسد

تمكن نادي الهلال من تمديد تعاقد لاعبه الفرنسي بافيتمبي جوميس في يوليو الماضي، لمدة موسمين متمسكين باللاعب بعد المستويات الرائعة الذي قدمها رفقة الزعيم خلال الفترة الماضية.

المزيد من الفرق

جوميس واصل أداء المميز مع الهلال بعد أن تمكن في عام 2019 بالتتويج بلقب هداف دوري أبطال آسيا، والاقتراب من إدواردو وقتها برقم الهداف التاريخي لأجانب الهلال.

2 – استمرار مطاردته لحمدالله

واصل الفرنسي مطاردة المغربي عبدالرزاق حمدالله في صراع الهدافين في الموسم الماضي 2019 – 2020، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى الأنفاس الأخيرة من الموسم الذي توج خلال الزعيم باللقب الاستثنائي.

جوميس تمكن من إحراز 27 هدفًا خلال الموسم الماضي، بعد خوضه 29 لقاء، وصنع 4 أهداف، حيث شارك في 2148 دقيقة خلال الموسم الذي توج الهلال زعيمًا على الكرة السعودية للمرة الثانية على التوالي.

3 – رقم تاريخي

تمكن جوميس من كسر رقم البرازيلي كارلوس إدواردو كونه الهداف التاريخي لأجانب الهلال، برصيد 81 هدفًا، لينتزع اللقب ويحفر اسمه في تاريخ الزعيم السعودي.

جوميس أصبح الهداف التاريخي لأجانب الهلال بعد أن وصل إلى 82 هدفًا، بعد الهدف الذي أحرزه في القادسية ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي 2020/2021.

ووصل الفرنسي إلى عدد 82 هدفًا بواقع 53 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، و8 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين و5 أهداف في البطولة العربية وهدفين في كأس العالم للأندية و14 هدفًا في دوري أبطال آسيا.

4 – أرقام مميزة في 2020

خاض جوميس في الدوري السعودي للمحترفين في 2020، خاض 28 مباراة تمكن خلال هذه المشاركات في إحراز 23 هدفًا وصنع 4 آخرين في رقم مميز للغاية.

وفي كأس الملك في العام الماضي خاض 6 مباريات سجل مرة واحدة فقط.

وعلى المستوى القاري بعد الصدمة الذي تلقاها نادي الهلال بالخروج بسبب فيروس كورونا، خاض جوميس 3 مباريات في دوري أبطال آسيا خلال العام الماضي، في المنافسات التي أقيمت في قطر وقتها بشكل البطولة المجمعة، ولكن تم الإطاحة بالهلال من مشواره الذي كان يدافع عن لقبه.

5 – الإصابة بفيروس كورونا

وكان جوميس ضمن اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، قبل مواجهة شهر خودرو الإيراني، وتم استبعاد الهلال من بعدها بسبب عدم استكمال النصاب القانوني للفريق لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي.