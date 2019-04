جوميس: غدًا - الحلم سيصبح حقيقة

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على أن حلم التتويج بلقب بطولة كأس زايد للأندية العربية، اقترب من أن يصبح حقيقة.

الهلال تأهل لنهائي كأس زايد للأندية العربية، بعد تخطي فريق النادي الأهلي، في نصف نهائي البطولة.

جوميس نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي:

"طيلة الوقت هذا الموسم، عندما يتاح لي الوقت اتسائل مع نفسي وأفكر في كيفية تحقيق أهدافنا هذا الموسم، وتحقيق أحد أحلامنا، الحلم على وشك أن يصبح حقيقة غدًا إن شاء الله".

Throughout the season, when time allowed, I took the time to ask myself, the time to reflect on how to mature our goals and accomplish one of those dreams. Tomorrow he is on the verge of becoming reality Inshallah 🙏🏿💙🐾 pic.twitter.com/g3Yt45QKZa