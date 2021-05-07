كما فعل صلاح .. إنجاز تاريخي لجوميس مع الهلال

نجم هجوم الهلال سجل في خماسية الفوز على الشباب

دخل بافيتمبي جوميس تاريخ الهلال من أوسع أبوابه، وذلك بعد هدفيه خلال مباراة فريقه أمام الشباب مساء اليوم في الرياض، والتي لُعبت ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الهلال سحق مستضيفه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه و5 نقاط عن الاتحاد.

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ما هو إنجاز جوميس الذي سار به على خطوات محمد صلاح؟

جوميس سار على خطوات النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ الهلال يستطيع إحراز 20 هدفًا على الأقل في 3 مواسم متتالية من الدوري السعودي، وهو الإنجاز الذي حققه صلاح مع الريدز مؤخرًا.

المهاجم الفرنسي الذي انضم للزعيم صيف 2018 لعب حتى الآن 25 مباراة في الموسم الجاري من الدوري السعودي سجل خلالهم 20 هدفًا، وقد سبق أن أحرز في الموسم الماضي 27 هدفًا بجانب 21 هدفًا في موسم 2018-2019.

كم هدفًا أحرز جوميس خلال مسيرته مع الهلال؟

انضم جوميس للهلال قادمًا من جلطة سراي مقابل 6 ملايين يورو، وقد نجح صاحب الـ35 عامًا في إحراز 100 هدف مع الفريق في جميع البطولات المحلية والقارية والعالمية.

الموقع الرسمي للزعيم أعلن اليوم عقب الفوز على الشباب وصول جوميس للهدف رقم 100، وقد احتفل به اللاعبون في غرفة الملابس ومنحه النادي قميصًا يحمل رقم 100.

ماذا قال جوميس بعد وصوله للهدف الـ100 مع الهلال؟

جوميس تحدث داخل غرفة ملابس الهلال عقب الفوز على الشباب مؤكدًا أنه لم يكن ليصل لهذا الإنجاز لولا دعم زملائه ومساندتهم له.

جوميز - لاعب الهلال بعد وصوله لـ 100 هدف: ✍️



"أنا لا أستطيع تسجيل 100 هدف بمفردي". 💪



"شكرًا لكم لكن إن لم نحتفل باللقب ونكون أبطال فلن يعني هذا الإنجاز لي شيئًا". 🙌



"أنا أريد اللقب". 🏆 #الشباب_الهلال

(📸: SC - alhilalofficial) pic.twitter.com/5FjI7P4gCy — موقع جول السعودي (@GoalSA) May 7, 2021

وأضاف "شكرًا لكم جميعًا، لأن دونكم لم أكن لأسجل 100 هدف مع الهلال، لكننا نريد أن نحتفل بلقب الدوري، لأن هذا الإنجاز لن يُساوي شيء إن لم نكن أبطال الدوري".

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