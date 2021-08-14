"جوميس سيرحل عن الهلال .. ومهاجم جديد بدلًا من كويلار"

هل يرحل المهاجم الفرنسي عن الهلال؟

فجر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال، واستمراره مع الزعيم حتى نهاية عقده.

وينتهي عقد جوميس مع نادي الهلال بنهاية الموسم المقبل، حيث سيدخل الفترة الحرة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

الاختبار الأول .. ماذا قدم ماريجا مع الهلال أمام الطائي؟

المريسل قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "جوميس لا يوجد رغبة من جارديم على استمراره، ولن يكمل عقده إلا في حالة واحدة في رحيل المالي موسى ماريجا، إما الآن أو الشتوية".

الناقد الرياضي تابع: "الخيار الأول عند جارديم هو ماريجا، لأن اللاعب وقع عقد جديد لمدة 3 سنوات، وجوميس يتبقى له سنة واحدة فقط في عقده مع الهلال".

واختتم عبد العزيز المريسل تصريحاته قائلًا: "هناك مهاجم أجنبي الهلال يفاوضه، يلعب في مركز 9، وقد يحل بدلًا من الكولومبي جوستافو كويلار".

يذكر أن جارديم دفع بالثنائي جوميس وماريجا أساسيان في مباراة الطائي، التي حقق فيها الهلال الفوز بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الزعيم ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.