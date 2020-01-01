جوميس: حزين بسبب وضع فرنسا الصحي والعزل المنزلي مهم

المهاجم الفرنسي يتحدث عن وفيات فرنسا بسبب كورونا.

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على أنه يشعر بالحزن الشديد، بسبب الوضع في بلاده فرنسا، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، متحدثًا عن العزل المنزلي وأهميته.

ويشهد الدوري السعودي توقفًا خلال الوقت الحالي، بعد قرار وزارة الرياضة بتجميد النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، خوفًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

جوميس قال خلال تصريحات لصحيفة "يوروبا 1" الفرنسية: "العزل المنزلي يعد فرصة جيدة لإعادة التركيز على الأساسيات، والحياة الأسرية واستجواب للنفس".

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المهاجم الفرنسي تابع: "حزين لوصول الوفيات في فرنسا إلى أكثر من 2000 شخص، وأنا خارج موطني الأآن، والصور التي أراها من فرنسا تحزنني، ولكن علينا المحاولة للخروج من تلك الأزمة الصحية".

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وكشف بافتيمبي عن كيفية حفاظه على لياقته البدنية خلال تواجده في منزله، حيث قال: "لكل لاعب بنادي الهلال برنامجًا تدريبيًا فرديًا يقوم به يوميًا، من أجل الحفاظ على لياقتنا وقدرتنا التنافسية، وأن نكون في حالة جيدة بعد استئناف النشاط الرياضي".

وحصل جميع لاعبي الأندية السعودية، على إجازات إجبارية للاعبين، حتى إشعارًا آخر، في ظل فترة توقف النشاط الرياضي، مع وضع برامج تدريبية لكل لاعب في منزله.