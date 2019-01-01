جوميس: أشعر بألم في الإصابة ويجب أن لا نفقد النقاط

المهاجم الفرنسي يتحدث عن التعادل مع الفتح

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على أنه كان من الممكن إنهاء مباراة الفتح بالانتصار، وأنه كان لابد من عدم خسارة فريقه للنقاط.

الهلال تعادل مع الفتح بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جوميس قال خلال تصريحات عقب المباراة: "التعادل مع الفتح جاء بطعم الفوز، ولعبنا مباريات كثيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما أخذ مجهودًا كبيرًا".

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المهاجم الفرنسي تحدث عن إصابته، حيث قال: "لعبت 20 دقيقة، أشعر بألم من إصابتي ولكنه بسيط، وكانت لدي فرصتان غير ركلة الجزاء، وسأواصل برنامجي العلاجي".

تعادل الهلال مع الفتح جاء بعد خسارة ديربي الرياض أمام النصر بالجولة الثامنة، ليواصل نزيف النقاط، حيث يحتل الصدارة برصيد 20 نقطة.