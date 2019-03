جوميس: شكرًا للهلاليين.. نحن معًا أقوى

توجه الفرنسي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، بالشكر لجمهور الزعيم عقب تحقيق الفوز أمام الدحيل القطري.

الزعيم حقق الفوز أمام الفريق القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكتب الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "3 أهداف، شكرًا للهلاليين على دعمهم للفريق بالملعب وأمام شاشات التليفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فجهد الفريق واللاعبين والجهاز الفني بالكامل معًا يجعلنا أقوي بوجودكم، حافظوا على تركيزكم".

3 goals 💪🏿💪🏿💪🏿

Thanks Hilalis for your support to the team in the ground, watching on TV and on social media.

Team Job tonight, players ,staff hilalis : Together, Stronger.

Keep focus lads . pic.twitter.com/9dwO7NvamN