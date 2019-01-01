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دوري أبطال آسيا

جوميس: شكرًا للهلاليين.. نحن معًا أقوى

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جوميز
الفرنسي قاد الهلال للفوز أمام الدحيل

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

توجه الفرنسي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، بالشكر لجمهور الزعيم عقب تحقيق الفوز أمام الدحيل القطري.

الزعيم حقق الفوز أمام الفريق القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وكتب الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "3 أهداف، شكرًا للهلاليين على دعمهم للفريق بالملعب وأمام شاشات التليفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فجهد الفريق واللاعبين والجهاز الفني بالكامل معًا يجعلنا أقوي بوجودكم، حافظوا على تركيزكم".

جوميس أحرز الهدف الثالث في اللقاء، بينما افتتح إدواردو وعلي آل البليهي التهديف للزعيم.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة السادسة، لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

بينما يأتي الدحيل ثانيًا بثلاث نقاط، يليه العين الإماراتي والاستقلال الإيراني بنقطة لكل منهما.

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