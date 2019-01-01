جوميس: شكرًا للهلاليين.. نحن معًا أقوى
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
توجه الفرنسي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، بالشكر لجمهور الزعيم عقب تحقيق الفوز أمام الدحيل القطري.
الزعيم حقق الفوز أمام الفريق القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
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وكتب الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "3 أهداف، شكرًا للهلاليين على دعمهم للفريق بالملعب وأمام شاشات التليفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فجهد الفريق واللاعبين والجهاز الفني بالكامل معًا يجعلنا أقوي بوجودكم، حافظوا على تركيزكم".
3 goals 💪🏿💪🏿💪🏿— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) ١٢ مارس ٢٠١٩
Thanks Hilalis for your support to the team in the ground, watching on TV and on social media.
Team Job tonight, players ,staff hilalis : Together, Stronger.
Keep focus lads . pic.twitter.com/9dwO7NvamN
جوميس أحرز الهدف الثالث في اللقاء، بينما افتتح إدواردو وعلي آل البليهي التهديف للزعيم.
يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة السادسة، لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.
بينما يأتي الدحيل ثانيًا بثلاث نقاط، يليه العين الإماراتي والاستقلال الإيراني بنقطة لكل منهما.
⚡️ “الصدارة ما لها إلا هلالها”— موقع قول السعودي (@GoalSA) ١٢ مارس ٢٠١٩
الهلال يُمتع .. يُبدع ويقنع 💙
الزعيم تفوق على الدحيل بثلاثية ليؤكد صدارته للمجموعة الثالثة بـ #دوري_أبطال_آسيا 🔝https://t.co/DqZdql4dCU