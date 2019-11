جوميس مرتديًا قميص السعودية: أتمنى التوفيق للأخضر

حرص الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على مساندة المنتخب السعودي، خلال مباراته أمام أوزبكستان، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

المنتخب السعودي يحل ضيفًا على نظيره الأوزبكي، في الجولة الأولى، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

جوميس نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة مرتديًا فيها قميص المنتخب السعودي، معلقًا عليها:

"أين القهوة العربي الخاصة بي؟ أريد أن أرسل التوفيق للمنتخب الذي أحبه، السعودية".

المهاجم الفرنسي دائمًا ما ينشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات، يظهر فيها حبه وعشقه للمملكة العربية السعودية.

Where is my Arab coffee!? I need it to send good luck for the country I love #YallaKSA 💚🐾 pic.twitter.com/DbAbul8d4n