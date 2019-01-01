جوميس: أعدكم بعودة قوية وسنقاتل لإسعاد جماهير الهلال

مهاجم الهلال يؤكد على ضرورة التتويج بباقي البطولات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على أن فريقه أمامه ثلاث بطولات يجب العمل عليهم الفترة المقبلة، لتتويج مجهود موسم كامل.

الهلال سيواجه التعاون مساء غدٍ الأثنين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جوميس قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة التعاون: "بدأنا الموسم بشكل قوي، ولكن مرينا لبعض الظروف، وفقدنا بعض اللاعبين بسبب الإصابة".

اللاعب الفرنسي تابع: "لا يهم أن أسجل أهداف، ولكن الأهم هو أن نحقق الانتصار، وستشاهدون جوميس وزملائه يقاتلون لإسعادكم، ولذلك يلقبوني بالأسد".

مهاجم الهلال أردف: "بالفعل نسبة تسجيل الأهداف في بداية الموسم كانت قوية، بعد ذلك انخفضت، وأنا من يتحمل هذا الأمر، وأعدكم بالعودة أقوى".

شاموسكا: أعد الجماهير بأننا سنبذل الجهد للنجاح وستجدون اللاعبين يعمل بأقصى قوة من أجل الفريق.🗣️ pic.twitter.com/v8YA8BGVR9 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 28, 2019

هداف الزعيم واصل: "يجب علينا أن نتكاتف لعكس أفضل شكل لفريق الهلال، وأشكر الجمهور، فقد دعمونا وقت الانتصارات والانكسارات".

بافيتيمبي جوميس اختتم حديثه قائلًا: "نحن نحزن كلاعبين على رحيل أي مدرب، لأننا شاركنا في عدم إنجاحه".

الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني السابق للهلال، رحل بعد خسارة الزعيم من التعاون بخمسة أهداف دون رد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.