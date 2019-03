جوميز يظهر جانبه الإنساني بعد لقطته الطريفة مع جامع الكرات

قابل بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال السعودي الطفل فيصل الغامدي بعد مباراة الهلال والفيصلي في الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

وكان الطفل فيصل الغامدي الذي يعمل كجامع للكرات قد اشتهر بعد لقطته الشهيرة بخوفه من طريقة احتفال اللاعب الفرنسي بهدفه في مرمى الاتحاد.

I would like to thank @Alhilal_FC for offering me yesterday the opportunity to meet these 2 wonderful boys.

That demonstrates being a grat football club, not only in results but also in human values .