جوميز يظهر جانبه الإنساني بعد لقطته الطريفة مع جامع الكرات

نجم الهلال السعودي يقابل الطفل الشهير الذي أخافه باحتفاله بأحد الأهداف

فيسبوك تويتر محمد عماد

قابل بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال السعودي الطفل فيصل الغامدي بعد مباراة الهلال والفيصلي في الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

وكان الطفل فيصل الغامدي الذي يعمل كجامع للكرات قد اشتهر بعد لقطته الشهيرة بخوفه من طريقة احتفال اللاعب الفرنسي بهدفه في مرمى الاتحاد.

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I would like to thank @Alhilal_FC for offering me yesterday the opportunity to meet these 2 wonderful boys. That demonstrates being a grat football club, not only in results but also in human values . i’m so proud to wear this jersey 💙 pic.twitter.com/X7HyuWt1mc — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 2, 2019

إدارة نادي الهلال جعلت جوميز أيضًا يقابل الطفل ناصر السبيعي، والذي احتفل على طريقة جوميز بتسجيله لأحد الأهداف في دوري المدارس، وذلك بعد وفاة والده بأيام.

وأبدى جوميز لاعب الهلال سعادته البالغة بمقابلة الطفلين، وأعرب عن فخره بارتداء قميص نادي الهلال الذي يهتم بالجوانب الإنسانية.

وعزى جوميز الطفل ناصر السبيعي مؤكدًا على تعاطفه معه لأنه يعرف شعور فقدان الوالد الذي توفاه قبل عامين.