جوميز والصفقة الجديدة ينتظمان في معسكر الهلال

أخبار سعيدة لمشجعي الهلال من معكسر لينز النمساوية

كما كان متوقعًا، عاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز إلى معسكر فريقه الهلال المقام حاليًا على الأراضي السويسرية، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية التي أجراها تحت إشراف طبيبه الخاص في الأيام القليلة الماضية.

وانتظم صاحب الـ33 عامًا في تدريبات الزعيم صباح اليوم الاثنين، بعد اطمئنانه على الفحوصات التي أجراها في تركيا الأسبوع الماضي، ليبدأ الاستعداد الجدي لموسمه الثاني مع فريقه العاصمي.

وأبلى مهاجم سوانسي سيتي السابق بلاءًا حسنًا مع الهلال الموسم الماضي، بتوقيعه على 25 هدفًا في كل البطولات، بالإضافة لسبع تمريرات حاسمه، وذاعت شهرته باحتفاله الفريد من نوعه بأهدافه، حيث يسير على ركبتيه، ويلوح بيده على طريقة القطط الإفريقية الكبيرة.

مهند علي يتطلع للظهور بشكل مميز مع @DuhailSC 🗣️ pic.twitter.com/c6zEEKtw94 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

في الوقت ذاته، تلقى معسكر الهلال في النمسا دفعة معنوية ثانية في تدريبات الاثنين، بانضمام الوافد الجديد الكوري الجنوبي جانج هيون سو، الذي وقع على عقد مدته ثلاث سنوات، بعد تجربة يابانية مع طوكيو وأخرى صينية مع جوانزو.