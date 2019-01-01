جوميز: هدف الفتح المبكر جعلنا نعود بقوة

بافيتمبي جوميز، لاعب الهلال، يتحدث عن الفوز على الفتح

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي بافيتمبي جوميز، على أن هناك العديد من التغييرات التي دخلت على الهلال خلال الفترة الماضية، ولكن جميع اللاعبين يستشعرون بالمسؤولية.

الهلال حقق الفوز على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جوميز قال خلال تصريحات لقناة "السعوية الرياضية" عقب المباراة: "جميع لاعبي الهلال يعملون على الظهور بشكل جيد في أي مباراة يلعبونها".

⚡️ “الهلال يواصل الصدارة، وجوميز يتصدر هدافي الدوري السعودي🔝”https://t.co/rUIoDfbOnA — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 4, 2019

المهاجم الفرنسي تابع: "هدف الفتح الذي جاء في أول المباراة، جعلنا نعود بقوة للمباراة ونسجل 3 أهداف، وهذه هي شخصية اللاعبين الذين يستطيعوا العودة في نتيجة أي مباراة".

وأشار جوميز إلى أن عودة عدد من اللاعبين من الإصابات مثل نواف العابد وعبد الله الخيبري، ستزيد من قوة الفريق قبل انطلاقة دوري أبطال آسيا.

جوميز تمكن من تسجيل هدفين في مباراة الهلال، استطاع بهما رفع رصيده للهدف الرابع عشر، في صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.