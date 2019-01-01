والد جوميز يدافع عن سترلينج

تعرف على تعليق والد جوميز على أزمته مع سترلينج

دافع والد جو جوميز، مدافع ليفربول، عن جناح مانشستر سيتي، رحيم سترلينج، بعد الخلاف الذي نشب بين الطرفين في معسكر منتخب انجلترا.

مدرب الأسود الثلاثة، جاريث ساوثجيت، قرر استبعاد سترلينج من مباراة مونتينيجرو و بعد أن ضرب جوميز في وجهة وتسبب في خدش أسفل عينه.

وقال أوجوستوس جوميز في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "الحادث أمر طبيعي بين الشباب الصغير المتحمس والذي لا يفكر في شيء سوى الفوز".

وتابع: "لو أنّ ليفربول خسر المباراة أمام مانشستر سيتي لكان الموقف تكرر ولكن بصورة مغايرة. لا أرى سترلينج مخطئًا لأن الجمهور تسبب في إزعاجه كثيرًا وبالتالي من الطبيعي أن يظهر غاضبًا".

من جانبه أشاد ساوثجيت برد فعل سترلينج بعد الحادث بقوله: "لقد كان موقفه عبقريًا وتحدث مع الجميع وأبدى اعتذاره هما حدث. أعتقد الأمور تسير بصورة جيدة".

وأردف: "تدرب مع المجموعة بصورة جيدة وتعامل مع الجميع بالشكل المناسب وكان محاطًا برفاقه في المنتخب والموقف انتهى دون أزمة. أنا سعيد".

واختتم: "سترلينج لن يشارك في المباراة المقبلة لأنني لا أخطط للدفع بجميع العناصر في المواجهتين وأيًا كان القرار الذي سأتخذه فإن ما حدث في التدريبات لن يكون له أي تأثير على ذلك. اللاعب أثبت نفسه في مباريات كبرى أمام البرازيل وألمانيا وبالطبع يستطيع تقديم الإضافة في مباريات التصفيات".

انجلترا تواجه مونتينيجرو مساء اليوم، الخميس، قبل أن تخوض مباراة كوسوفو يوم الأحد المقبل.