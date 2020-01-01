جوميز: أجواء أنفيلد تمنحنا الأفضلية ضد أتلتيكو

إصرار بمعسكر الفريق الإنجليزي بالعودة أمام نظيره الإسباني

رفض جوميز مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، رفع راية الاستسلام، بعد خسارة فريقه من أتلتيكو مدريد بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو نجح في إيقاف قطار انتصارات الريدز مساء أمس الثلاثاء، بالتغلب على الفريق الإنجليزي بهدف دون رد، أحرزه لاعب الوسط الإسباني ساؤول نيجويز.

وقال جوميز عن حظوظ فريقه:"الأمور لم تنته بعد، نجحنا في العودة وقلب نتائج أكبر من ذلك من قبل، كما أن المباراة القادمة ستكون في أنفيلد".

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وأضاف:"هناك العديد من الإيجابيات التي يمكن النظر لها، حيث سيطرنا على معظم مجريات اللقاء رغم الخسارة، ولكنهم جعلوا الأمور أكثر صعوبة علينا باستغلال قوتهم الدفاعية".

وتابع:"لقد استغلوا الأجواء المميزة في ملعبهم، وهذا ما سنفلعه أيضاً في أنفيلد لتمتع جمهورنا بنفس الحماس والتشجيع المتواصل والتفاعل مع المباريات".

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واستكمل:"سنحاول الاستمرار في العمل بنفس طريقتنا، واللعب بنفس الحدة والسرعة، وسنرى لو يمكنهم التعامل مع هذه الأجواء بملعبنا".

وكان ليفربول قد عاد على حساب برشلونة العام الماضي بنصف النهائي، حيث فاز 4/0 على ملعبه ووسط جماهيره بعد الخسارة بثلاثية نظيفة بكامب نو في مباراة الذهاب.

يذكر أن ليفربول بحاجة للفوز بفارق أكثر من هدف، في مباراة الإياب على أنفيلد يوم 11 مارس القادم، لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.