جول 50 | سيدورف: ليفاندوفسكي لا يحظى بالتقدير الكافي

روبيرت ليفاندوفسكي أعُلن كأفضل لاعب في العالم عن العام الماضي من جول 50 لكن كلارنس سيدورف نجم هولندا يرى أنه لا يحظى بالتقدير الكافي.

يرى كلارنس سيدورف الفائز أسطورة ميلان الفائز بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا أن البعض لا يزال يقلل من قدرات البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الذي فاز بنسخة هذا العام من جائزة جول 50.

وكان ليفاندوفسكي قد تم إعلانه كالفائز من نسخة 2020 من الجائزة الخاصة بالرجال من جول 50، بعد أن ساعد بايرن ميونخ في تحقيق الثلاثية في الموسم الماضي 2019-2020، لكن سيدورف يرى أن البعض لا يرى في النجم البولندي أكثر من مجرد هداف.

ليفاندوفسكي حقق الجائزة متقدمًا على أمثال كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي وليونيل ميسي قائد برشلونة، وبالرغم من تلك المنافسة يرى سيدروف أفضلية واضحة للبولندي على الجميع.

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وقال سيدورف في تصريحات خاصة لجول.كوم: "لقد كان هناك بعض المنافسة لكن علينا أن نعترف أنه كان يؤدي في مستويات عالية للغاية ولا يسجل الأهداف فقط، وأنه كان متاكملًا".

وأضاف: "هو يعرف كيف يحتفظ بالكرة وكيف يصنع الأهداف وبكل وضوح يعرف كيف يسجلها، ويعمل بشكل قوي من أجل الفريق ويعرف كيف يتحرك في المساحات".

وأردف: "هو لاعب متكامل للغاية، وبعض الأحيان مراوغاته تكون فعالة، لكن البعض يقلل منه في تلك الجوانب من اللعبة، لكن أي شخص يشاهد مبارياته سيرى تلك الأمور فورًا".

وكان ليفاندوفسكي هو أكثر من سجل في الثلاث مسابقات التي دخلها في الموسم الماضي مع بايرن ميونخ وساعدهم على تحقيق الدوري والكأس في ألمانيا ودوري الأبطال في أوروبا، وهو ما يجعل سيدورف يراه كأفضل لاعب في الموسم الماضي بين كل منافسيه.

وتابع سيدورف حول فوز ليفاندوفسكي بالجائزة: "عندما يحقق بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا بتلك الطريقة يكون من الصعب للغاية اختيار أي لاعب آخر ليكون الأفضل، فمن أول يوم لهم في البطولة كان لاعب محوري بالنسبة لهم، ليس في الموسم الماضي فقط لكن آخر ثلاث أعوام أيضًا".

نجم منتخب هولندا المعتزل انبهر بطريقة لعب بايرن ميونخ في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، الفريق الذي يملك أكبر عدد من اللاعبين في قائمة جول 50 لهذا العام.

وقال سيدورف: "بايرن ميونخ لم يكن من الممكن إيقافه، تصورت أن مانشستر سيتي لديهم فرصة لكنهم خرجوا من ليون، لقد كان خيار بداية الدوري مبكرًا في ألمانيا شجاعًا للغاية ومنح الجميع هناك حالة بدنية أفضل، وهو ما ظهر عندما كانوا يتخذون قرارًا بالضغط أو السيطرة على أي مباراة في الوقت المناسب لهم".

وأردف: "الدمج بين الشباب في التشكيل والخبرات كان مذهلًا، ووجود مانويل نوير أعطاهم إضافة كبيرة، وعدد اللاعبين في منطقة جزاء الخصوم وحولها كانت تبقي الضغط على المنافس طوال الوقت، وهنا تحديدًا وجد برشلونة الصعوبة أمامهم".

وأكمل: "عندما يملك أي فريق ذلك العدد من اللاعبين في منطقة الجزاء وحولها بتلك القدرات البدنية يكون الأمر مذهلًا، وهدف كومان في النهائي ضد باريس سان جيرمان يعد من الأمثلة على ذلك، لقد كان هناك عدد من اللاعبين داخل المنطقة بالفعل، لكن العدد كان يزيد باستمرار".

وأنهى تصريحاته: "كان هناك تحركات حيوية طوال الوقت، لكنهم أيضًا تمتعوا ببعض الحظ الجيد، لكن وجود حارس مثل نوير لا يعد من الحظ، فلقد كان يقوم بذلك منذ سنوات، وبشكل عام يجب أن يحصل كل فريق على بعض الحظ وهم يستحقون ذلك لسيطرتهم على البطولة بتلك الطريقة التي لم نشاهدها منذ فترة طويلة".