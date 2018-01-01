جول 25 - ميدو: صلاح قدم عام للتاريخ مع ليفربول

أحمد حسام ميدو المحترف المصري السابق يشارك في استفتاء "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب في عام 2018.

فيسبوك تويتر عبده الليثي

من أبرز المحترفين المصريين والعرب في تاريخ كرة القدم، لقبونه بـ"العالمي"، بعدما تواجد في الكثير من الأندية الأوروبية خلال مسيرته الأوروبية، بداية من أياكس ومارسيليا وروما وتوتنهام وميدلزبره وويجان وغيرهم.

وتواصل جول مع أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لوادي دجلة والزمالك، ونجم منتخب مصر السابق، للمشاركة في استفتاء "جول 25".

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

واختار ميدو في استفتاء "جول 25" لأفضل لاعبين عرب، الدولي المصري محمد صلاح مهاجم منتخب مصر في المركز الأول، كونه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف البطولة أيضًا.

صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي كما كان هداف البريميرليج وقاد منتخب مصر لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا وما زال يقدم مستويات مميزة للغاية هذا الموسم مع ليفربول.

وجاء المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي وقائد أسود الأطلس في المركز الثاني في اختيارات ميدو، حيث قاد بن عطية منتخب بلاده للوصول إلى كأس العالم وتقديم مستويات أكثر من رائعة.

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

محمد النني جاء ضمن اختيارات ميدو في المركز الثالث، بعدما قدم مستويات مميزة مع أرسنال الإنجليزي في الموسم الماضي.

يعاني محمد النني من قلة المشاركة مع آرسنال هذا الموسم مع تواجد اوناي إيمري ولكنه ما زال ضمن التشكيل الأساسي لخافيير أجيري مع منتخب مصر

يُذكر أن ميدو طوال مسيرته الكروية ما يقرب من 273 مباراة أحرز خلالها 81 هدفًا وصنع 24 أخرين، خلال ما يقرب من 16199 دقيقة حسب موقع "ترانسفير ماركت".