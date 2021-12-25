جول 25 | محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب عربي 2021

فاز المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في تصويت "جول 25" السنوي من موقع "جول".

المصري حصد أعلى الأصوات ما بين 50 نجماً عربياً تواجدوا بالقائمة في عام 2021 بعد تصويت فريق عمل النسخة العربية.

ويأتي تتويج نجم ليفربول عقب العام المميز الذي عاشه مع الريدز، إذ سجل 34 هدفاً وصنع تسعة ليقوده للمنافسة على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والمركز الرابع الموسم المنصرم.

وجاء في المركز الثاني المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، عقب تتويجه بلقب الدوري الإيطالي رفقة إنتر قبل الانتقال لأمراء العاصمة الفرنسية الصيف الماضي.

وحل رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الجزائري، ثالثاً بعد أن بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مع الفريق الإنجليزي، وعاش عاماً مميزاً رفقة مواطني مانشستر.

وعلى صعيد الأكثر حضوراً بالقائمة، تواجد 9 لاعبين من الجزائر عقب أن واصلت اكتساح القارة الإفريقية على صعيد تصفيات المونديال وفازت بكأس العرب، بينما على مستوى الأندية، كان الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر تمثيلاً بحضور خمسة لاعبين من أنديته، بينما تواجد الأهلي المصري كأكثر الأندية امتلاكاً للاعبين بالقائمة برصيد ثلاثة.

ويمكن الإطلاع على القائمة الكاملة للخمسين لاعباً من هنا، وترتيب أول 25 لاعباً من هنا.