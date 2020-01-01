جول 25 | كيف كان عام صلاح بالأرقام؟

صلاح في 2019 كما تشير الأرقام

انتهى عام محمد صلاح بالكثير من الإنجازات والأحداث على المستوى الجماعي والفردي، فضلًا عن بعض المشكلات التي تُنحى جانبًا حتى ينفض الفرعون المصري الغبار عنها ويمضي في طريقه من جديد كما اعتاد، حتى وإن ضل طريقه في بعض المواقف.

بالنسبة للعام المنصرم فإنه بالطبع لا يمكن الحديث حول صلاح سوى بالإشادة، عن مجمل أعمال السنة بوضع كفتين للإنجازات والإخفاقات، لا نحتاج إلى أن نخبرك أيهما سترجح.

وبوضع عام محمد صلاح في أرقام تبدو الأمور أكثر وضوحًا، حيث تبدو النتائج والأرقام أكثر قدرة أحيانًا على شرح بعض الأشياء التي لا تدركها الأهواء، مع التأكيد على أن ذلك يحدث أحيانًا فقط.

بالنسبة لصلاح، نجح الفرعون المصري في التتويج بـ 3 بطولات مع ليفربول من أصل 6 بطولات شارك فيها، ولم يفز بأي بطولة مع منتخب مصر من أصل بطولة واحدة شارك فيها وهي كأس الأمم الأفريقية.

وعلى مستوى بقية الأرقام فقد شارك صلاح في 51 مباراة في مختلف المسابقات محليًا وأوروبيًا ما بين مباريات شارك فيها بشكل أساسي وأخرى دخل فيها بديلًا، لعب خلالهم 4458 دقيقة.

تهديفيًا انخفض معدل صلاح مقارنة بالعام 2018 الذي كان استثنائيًا بالنسبة له وبالنسبة لأي لاعب آخر حتى، ولكن في 2019 سجل صلاح 24 هدفًا بمعدل هدف كل 185.75 دقيقة.

وعلى مستوى الصناعة أعطى صلاح 10 تمريرات حاسمة، بينما صنع 71 فرصة للتسجيل كإجمالي الفرص التي صنعها بغض النظر عن اللمسة الأخيرة لها.

وعلى مستوى المراوغات أكمل صلاح 111 مراوغة صحيحة في رقم مميز يعكس قدرة صلاح على تطوير الحلول الفردية بالكرة وتحوله إلى لاعب يمتلك العديد من الحلول الفردية وكذلك الجماعية.

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بهذه الأرقام والتتويجات يبدو موسم صلاح مميزًا حتى وإن كان أقل من 2018، ولكن من الممكن أن نقول إن ما قدمه الفرعون المصري في عامه الأول مع ليفربول هو من رفع سقف التوقعات إلى فوق العادي، أما وفقًا للعادي فما قُدم في 2019 يستحق التصفيق ليس إلا.