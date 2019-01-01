جول 25 - حازم إمام: محمد صلاح تأثر بمستوى فيرمينو وماني ولكنه الأفضل

خلال حواره مع "جول"، حازم إمام يختار أفضل اللاعبين العرب خلال 2018

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حازم إمام، واحدًا من أساطير كرة القدم المصرية والعربية، وقدم الكثير لنادي الزمالك ومنتخب مصر، ويعد أيقونة من أيقونات الكرة المصرية.

"جول" استطلع رأي حازم إمام في العديد من الأمور التي تتعلق بالمستوى الذي يقدمه محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، وأيضًا رأيه في أفضل اللاعبين العرب خلال عام 2018.



وبعد سؤاله عن أفضل 3 لاعبين عرب خلال عام 2018، أكد إمام أن محمد صلاح يتصدر تلك القائمة، لأنه قدم موسم استثنائي مع ليفربول ومنتخب مصر، واستطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات.

إمام الموهوبين تابع "في المرتبة الثانية يأتي المغربي حكيم زياش، لأنه يقدم مستويات رائعة مع أياكس الهولندي، وواحد من أفضل اللاعبين العرب حاليًا".

الثعلب الصغير قال "رياض محرز ثالث أفضل لاعب عربي خلال عام 2018، فهو لاعب متميز واستطاع أن يقدم أداء جيد مع فريقه ليستر سيتي قبل الانتقال لمانشستر سيتي".

النجم المصري محمد صلاح عانى مع بداية الموسم من تذبذب مستواه، ولاقى اتهامات عديدة بأن ما قدمه الموسم الماضي مجرد طفرة في المستوى، وأيضًا أنه لاعب الموسم الواحد فقط.

ويرى حازم إمام أن محمد صلاح يقدم مستوى جيد مع بداية الموسم الجاري، وليس كما يردد الجماهير بأن مستواه متذبذب، واتهام البعض له بأنه "لاعب الموسم الواحد".

أمجاد يا عرب أمجاد 🙌



🗓️ 2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة ⏳

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا 💫 والنقاش حول الاختيارات والجائزة👌#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

وأردف "كل الأمر أن الجماهير أصبحت تتابع محمد صلاح بشكل أكبر، وتنتظر منه الكثير، فإذا نظرنا لزملاءه بالفريق، فنرى أن أداء البرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، غير مستقر ومتذبذب مع بداية الموسم".

حازم إمام قال "أرقام محمد صلاح في بداية الموسم الماضي، متقاربة لما قدمه مع بداية الموسم الحالي، ولكنه قدم موسم استثنائي ومن الصعب تكراره، ولكن لديه القدرة على العودة مرة أخرى".

ويمتلك حازم إمام سجلًا احترافيًا جيدًا، حيث احترف في أودينيزي الإيطالي ودي جرافشاب الهولندي، قبل العودة إلى نادي الزمالك الذي حقق معه العديد من الإنجازات.