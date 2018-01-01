جول 25 - أحمد حجازي: حققت أحد أحلامي في 2018 وأتمنى الفوز بأمم إفريقيا

مدافع منتخب مصر يتحدث عن ترشيحه لقائمة "جول 25"

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر وفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الصلب، والذي قدم موسمًا من أفضل مواسمه، سواء مع الفراعنة أو مع فريقه. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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مستواه المتميز جعله يدخل في قائمة "جول 25" عن جدارة، لأفضل اللاعبين العرب خلال عام 2018، ليصبح واحدًا من المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب عربي.

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

"جول" تواصل مع المدافع المصري صاحب الـ25 عامًا، والمتألق مع فريق وست بروميتش، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي هذا الموسم.

حجازي قال عن تواجده ضمن قائمة أفضل 25 لاعب عربي: "أشكر موقع جول وجميع من قام بالتصويت لي واختياري ضمن قائمة الافضل خلال عام 2018، وأتمنى أن أحصل دائمًا على إشادة الجماهير".

وعن ما قدمه حجازي خلال عام 2018، قال: " الحمد لله كانت سنة ناجحة جدًا، حققت فيها أهم أحلامى وهو المشاركة في كأس العالم".

المدافع المصري يشارك بشكلأ أساسي مع فريقه ويست بروميتش في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي كما أنه أحد أعمدة الفراعنة سواء مع هيكتور كوبر أو المدرب الحالي خافيير أجيري.

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

حجازي تابع لجول عن تطلعاته للموسم المقبل: " أتمنى السنة القادمة تحقيق إنجازات أفضل مع المنتخب المصري والحصول على بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب مساعدة ويست بروميتش في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز".

ابن الـ27 عامًا اختتم تصريحاته لجول عن أفضل ثلاثة لاعبين عرب: " بالتأكيد أرى أن محمد صلاح هو أفضل لاعب عربي خلال عام 2018، لما قدمه مع فريقه، وأيضًا مهدي بن عطية مدافع يوفتنوس الإيطالي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر".

يُذكر أن أحمد حجازي جاء في المركز السابع لقائمة جول لأفضل 25 لاعب عربي في عام 2018 وهي المرة الثانية على التوالي التي يتواجد فيها مدافه منتخب مصر داخل القائمة.