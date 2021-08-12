جول 11 | بانيجا يتفوق على الجميع ويحصد جائزة الأفضل في 2021

نجم الشباب يهيمن على الدوري السعودي

فاز الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ نجم الشباب السعودي بجائزة النسخة الأولى من "جول 11"، التي تم استحداثها في هذا العام، على غرار جائزتي "جول 50" و"جول 25"، كأفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري السعودي 2020-21. (اقرأ المزيد عن جائزة جول 11 هنا).

قائمة من 33 لاعبًا من ضمنهم النجم الأرجنتيني، تم اختياهم هم الأفضل في الموسم من قبل محرري النسخة العربية من موقع "جول"، وفي النهاية فاز بانيجا بتصويتنا بجائزة الأفضل من بين الجميع. (طالع قائمة الـ33)

صاحب الـ33 عامًا عندما أتى إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي 2020، لم يكن قدومه من فراغ بعد الصولات والجولات في ملاعب الدوري الإسباني، إذ أتى بطفرة كبيرة في مستوى الليوث، ليس الفني فقط، حتى التنافسي في الملعب والروح والشخصية وكل شيء، وكأنه أعاد الليوث لسابق عهدهم.

بقيادة بانيجا، نافس الليوث على لقب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الجولات الأخيرة، لكن مع اقتراب النهاية، حسم الزعيم اللقب لصالحه، لكن تظل الطفرة موجودة بصعوده للوصافة والمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا

ومن المتوقع، أن تستمر طفرة بانيجا في الموسم المقبل، فمخطئ من ظن أن عامل السن، قد يمنع أحدهم من التألق

شارك الأرجنتيني في 27 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع 11 آخرين، بجانب خلفه 76 فرصة لزملائه، لم يتم استغلالها لهز الشباك.

وسدد بانيجا 62 تسديدة، منها 24 بين القوائم الثلاث، فيما كانت دقة تمريراته 86.94%، بواقع 2043 تمريرة ناجحة من أصل 2350.

الموسم المقبل، سيكون الاختبار الحقيقي لبانيجا مع الشباب، بعدما رحل ضلعا المثلث؛ فابيو مارتينيز وكريسنيان جوانكا، الثلاثي كون مثلث رعب للخصوم، لكن هل ينجح الأرجنتيني في مواصلة طفرته بعد رحل جواناك وفابيو؟، هذا ما يجيب عليه الموسم المقبل..

