جول بيديا | هل كان منتخب مصر في كأس العالم 1990 هو سبب تغيير قانون مسك الحارس للكرة؟

كانت مباراة مصر وآيرلندا في كأس العالم 1990 مثار للجدل بعد أداء الفراعنة الذي وُصف بالممل فهل تسبب المنتخب المصري في تغيير قانون مسك الحارس للكرة؟

تشهد قوانين كرة القدم تغييراتٍ بشكلٍ مستمر، وعادة ما تكون هذه التغييرات التي تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم سنوية.

كان قانون مسك حارس المرمى للكرة العائدة من زميل هو أحد هذه القوانين التي تغيرت، وكان السبب في ذلك هو كأس العالم 1990.

قبل مونديال 1990، كان متاحًا للحارس إمساك الكرة العائدة من زميله، لكن هذا القانون تغير بعد نهايته.

جول بيديا | لماذا لم يفز مارادونا وبيليه بالكرة الذهبية؟

يرى البعض أن أحمد شوبير حارس منتخب مصر في ذلك الوقت والفراعنة بشكلٍ عام هم السبب، وذلك بعد ما حدث في مباراة مصر وآيرلندا بالتحديد، فما هي حقيقة هذا الاتهام؟

ماذا حدث في مباراة مصر وآيرلندا في كأس العالم 1990؟

نجح منتخب مصر في كأس العالم 1990 في التعادل مع منتخب آيرلندا في في مبارته الثانية في المونديال، وكانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل أيضًا مع هولندا.

ترك الفراعنة انطباع جيد في المباراة الأولى، لكن هذا الأمر تغير في المباراة الثانية.

اعتبر الكثيرون مباراة مصر وآيرلندا هي أكثر مباراة مملة في تاريخ كأس العالم، فقد كان المشهد الأكثر تكرارًا في المباراة هو تمرير هاني رمزي الكرة لأحمد شوبير وإعادة الثاني الكرة للأول وهكذا.

مباراة يعتبرها الكثيرون هي الأكثر مللًا في كأس العالم🏆



لا أحد ينكر أن مباراة مصر وأيرلندا كانت دافعًا في اتخاذ هذه الخطوة نظرًا لأن شوبير كان أكثر لاعب استحوذ على الكرة في تلك المباراة

المشهد الأكثر تكرارًا يومها كان: الكرة من شوبير لهاني رمزي ومن هاني رمزي لشوبير وهكذا دواليك pic.twitter.com/q3FAUmEtsg — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2020

لجأ محمود الجوهري لهذه الخطة لتلافي فارق المستوى الكبير بين منتخب مصر ومنتخب آيرلندا، وبالفعل نجح في الخروج بنقطة التعادل.

وبعد نهاية اللقاء، بدأت الاتهامات والانتقادات ووصفت المباراة بالمملة، حتى أن مدرب المنتخب الآيرلندي تحدث عنها وقال أن المصريين لم يأتوا للعب كرة القدم.

هل كانت مباراة مصر وآيرلندا في كأس العالم 1990 سبب تغيير القانون؟

لا يمكن إنكار أن مباراة مصر وآيرلندا في كأس العالم 1990 هي أحد الأسباب في تغيير قانون مسك الحارس للكرة العائدة من زميل، لكنها ليست السبب الرئيسي.

المفاجأة أن الحارس الآيرلندي باكي بونر استحوذ على الكرة لمدة طويلة في نفس المباراة، حيث وصلت مدة استحواذه عليها 6 دقائق كاملة.

كان هذا السلوك شائعًا في ذلك التوقيت، وقد حدث أيضًا في مباراة الدنمارك وألمانيا في كأس العالم 1990 وقد أثر هذا السلوك على نسبة تسجيل الأهداف بشكلٍ عام في المونديال.

لم يكن المنتخب المصري الوحيد الذي وصف بالملل، ففي نفس الفترة كان يوصف نادي ليفربول بأنه نادٍ ممل وكان يمر بفترة هيمنته.

ليس شوبير وحده وليست تلك المباراة فقط

بالتأكيد كانت بمثابة ناقوس الخطر الذي لفت الانتباه لضرورة تغيير القانون، لكن لا يجب أن نغض البصر عن أن هذا الأسلوب كان متبعًا من قبل عدة أندية ومنتخبات من قبل



ليفربول مثلًا خلال فترة هيمنته الأوروبية كان موصومًا بالملل لنفس السبب👌 pic.twitter.com/Wa3mLhcwXa — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2020

استمر هذا السلوك في كرة القدم حتى مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني ضد أورينتي البوليفي، والتي جمعت بينهما في كوبا ليبرتادوريس 1991، وكان الفريقان يحتاجان للتعادل في هذه المباراة للتأهل على حساب ريفر بليت، فلجأ اللعبون إلى إعادة الكرة إلى حراس المرمى وأنهوها بالتعادل.

تدخل بعد ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم وقام بتغيير القانون، وذلك لزيادة متعة كرة القدم، وهو ما حدث بالفعل، حيث ارتفعت نسبة الأهداف المسجلة في كأس العالم 1994 إلى 2.71 هدفًا في المباراة، بعد أن كان 2.2 هدفًا في كل مباراة في 1990.

ما هو القانون الجديد لمسك الحارس الكرة؟

القانون الجديد هو أنه لا يمكن للحارس مسك الكرة العائدة من تمريرة من زميله، إلا في حالاتٍ معينة.

🙌 الاتحاد الدولي بالفعل لم يتأخر كثيرًا وأحدث تغييرًا في القانون يقتضي منع الحارس من التقاط الكرة العائدة من زميله في الفريق الأمر الذي انعكس إيجابيًا على المونديال الذي تلاه مباشرة وارتفع معدل التهديف إلى 2.71 هدف لكل مبارة pic.twitter.com/CP3RbotL19 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2020

إذا أعاد اللاعب الكرة للحارس بقدمه فلا يمكنه مسكها، إلا في حالة عدم تعمده أو اصطدام الكرة به، لكن في حالة عودتها بأي جزء آخر من جسمه كرأسه على سبيل المثال يمكن للحارس مسك الكرة.

وفي حالة حاول أحد اللاعبين الاحتيال برفع الكرة من القدم وتمريرها بالرأس أو الركبة، فإن هذا يعرضه أيضًا للمخالفة في حالة مسك الحارس للكرة.