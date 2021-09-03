جول بيديا | لماذا يرتدي ميسي القميص رقم 30 مع باريس سان جيرمان؟

في هذا التقرير من جول نستعرض ارتداء ليونيل ميسي للقميص رقم 30 مع باريس سان جيرمان، الأسباب خلف ذلك وما هي أرقامه السابقة مع برشلونة والأرجنتين.

أثار انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان ضجة كبيرة، ما بين اتهامات له بأنه لم يساعد برشلونة وأخرى مدافعة عنه بأن الوضع الاقتصادي في النادي الكتالوني كان سببًا في مغادرته إلى ملعب حديقة الأمراء.

من ضمن الأمور المثيرة للجدل نوعًا ما في تجربة ميسي الجديدة مع باريس سان جيرمان هو رقم قميصه، الذي أتى مختلفًا عمّا كان مشهورًا به في برشلونة.

مع البرسا، اشتُهر ميسي بالقميص رقم 10، لكن بين ليلة وضحاها ارتدى القميص رقم 30 مع باريس سان جيرمان وسيظل كذلك لمدة عامين قابلين للزيادة لعام آخر، فما السر خلف ذلك؟

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برشلونة يدفعكم في رحلة نحو معرفة أسباب ارتداء البرغوث الأرجنتيني للرقم 30 مع بي آس جي.

لماذا لم يرتدي ميسي القميص رقم 10 مع باريس سان جيرمان؟

يرتدي القميص رقم 10 مع باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، أحد أقرب الأصدقاء لليونيل ميسي، وقد قام بالفعل أثناء مفاوضات انضمام البرغوث لبي آس جي بعرض رقمه عليه.

لكن ميسي وتقديرًا لموهبة نيمار واحترامًا له رفض العرض، وآثر أن يرتدي قميصًا برقم جديد بدلًا من أن يُجرد البرازيلي من قميصه ويشعره بأي نوع من التقليل.

لماذا يرتدي ميسي القميص رقم 30 مع باريس سان جيرمان؟

عند تصعيد ليونيل ميسي للمرة الأولى للفريق الأول في برشلونة، ارتدى اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا الرقم 30، ليكون أول رقم له مع النادي الكتالوني.

اختيار رقم 30 تحديدًا مع البرسا له قصة شهيرة، فميسي كان من عشاق ديكو ورونالدينيو، الأول كان يرتدي 20 والثاني 10، فقرر دمجهما سويًا وارتداء القميص 30.

ولدى وصوله إلى باريس سان جيرمان وبعد رفض أخذ رقم نيمار، فضّل ميسي أن يعود إلى الرقم الذي بدأ به مسيرته الأسطورية وصاحب الذكريات العظيمة له في كامب نو.

ما هي الأرقام التي ارتداها ميسي على مدار مسيرته؟

كما أسلفنا، عندما صُعِّد ميسي إلى الفريق الأول لبرشلونة ارتدى القميص رقم 30، وظل على هكذا حال حتى انطلاق موسم 2006-07.

حينها ارتدى البرغوث الرقم 19، فكان الرقم 10 من نصيب الأسطورة رونالدينيو ولا يمكن تجريده منه أبدًا.

عامان فقط ورحل البرازيلي، ليتحصل ميسي على الرقم 10 منذ 2008-09 وحتى أن انتهت مسيرته في كتالونيا في صيف 2021.

أما مع منتخب الأرجنتين، كانت الغلبة لرقم 10 كبرشلونة أيضًا، ولكنه ارتدى في بعض الأحيان رقم 18 و19 عند بداية مسيرته مع التانجو.

وفي أولمبياد بكين 2008 التي حقق ذهبيتها مع الأرجنتين، كان رقمه هو 15.