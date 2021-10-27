جول بيديا | الكرة الذهبية .. موعد التصويت وطريقته وأساليب اختيار الفائز

في كل عام، ينتظر اللاعبون والجماهير، على حد سواء، بفارغ الصبر الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية.

الكرة الذهبية تعد واحدة من بين أبرز وأهم الجوائز الفردية في تاريخ كرة القدم، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة.

الفوز بالكرة الذهبية يعد شرفًا كبيرًا لأي لاعب كرة القدم، حيث يثبت جدارته ومدى تألقه خلال عام ميلادي كامل.

المجلة الفرنسية أعلنت في وقت سابق عن ترشيح 30 لاعبًا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021، بعد أن ألغت الجائزة في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن، كيف يحصل لاعب ما على جائزة الكرة الذهبية؟ جول يصحبكم في رحلة للتعرف على الأمر.

من يحق له التصويت للكرة الذهبية؟

يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية بناء على تصويت 173 صحفيًا من حول العالم، إلى جانب قادة ومدربي المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وبصورة سرية.

موعد حفل الكرة الذهبية 2021، القنوات الناقلة والمرشحون

يتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب:

1. العروض الفردية والجماعية خلال العام.

2. سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف).

3. مسيرة اللاعب.

ما هي آلية التصويت للفوز بالكرة الذهبية؟

يقوم كل صحفي باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي.

ويحصل صاحب المركز الخامس في الترتيب على نقطة، ثم نقطتين لصاحب المركز الرابع، وثلاث نقاط للثالث، وأربع نقاط للثاني، وست نقاط للأول.

ويتم منح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط بعد جمع أصوات جميع الصحفيين المصوتين.

متى بدأ التصويت ومتى انتهى؟

بدأ التصويت من الصحفيين المختارين من مجلة فرانس فوتبول للفائز بالكرة الذهبية يوم 9 أكتوبر الجاري.

وامتد التصويت على مدار ثلاثة أسابيع، حيث انتهى بالفعل مساء الإثنين 25 أكتوبر.

ولذلك نجد خفوتًا للأصوات التي تنادي بمنح لاعب ما للجائزة، حيث لن يكون لهذا أي تأثير في الوقت الحالي.