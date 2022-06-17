جول إنسايدر | مزارع إنييستا لبيع النبيذ في موطن ريال مدريد

أسطورة برشلونة يستثمر في مجال فريد من نوعه لنجوم الكرة

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

واليوم موعدنا مع أحد أساطير برشلونة ومن أهم نجوم خط الوسط في تاريخ اللعبة، وهو النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني.

المجال الذي يستثمر فيه إنييستا قد يكون متعارضًا مع كرة القدم، لأنك لا تستطيع تناول هذا المنتج أبدًا قبل دخولك الملعب لممارسة اللعبة كلاعب محترف.

صاحب 38 سنة اتجه إلى الاستثمار في الخمور وبالتحديد النبيذ، حيث يعتبر النوع الخاص به من أشهر الماركات في إسبانيا.

ماركة مسجلة

إنييستا يمتلك ماركة خاصة لصناعة النبيذ يطلق عليها "The Bodega Iniesta" حيث يتواجد مصنعه الذي ورثه عن عائلته في قلب مدينة لا مانشويلا الجميلة، وهو المكان الذي ولد فيه النجم الإسباني.

بدأت قصة بوديجا وفقًا لموقع "weinundkunst" بالزراعة التجريبية التي قام بها جده خوسيه أنطونيو إنييستا لمزارع الكروم في 10 هكتارات عام 1990 من أجل اختبار إمكانية زراعة النبيذ.

وكانت نتائج هذه الزراعة ناجحة جدًا، لدرجة أنه تم زراعة مجموعة متنوعة إضافية من الكروم، وتوسعت المساحة إلى ما يقرب من 300 هكتار يتم تغطيتهم حتى يومنا هذا، ليتطور الأمر بمشاركة إنييستا بشكل فعال.

وحسبما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن عدد الموظفين بالشركة في عام 2016 وصل إلى 35 فقط، منهم 25 في مصنع النبيذ و10 بدوام كامل في مزارع الكروم.

جذور عائلية

قال خوسيه رامون كوينكا مدير التصدير بالشركة في تصريحات لـ"Soccerex":"هذه شركة صغيرة، وجميع أفراد العائلة يعملون بها بما فيهم أندريس".

وأضاف:"العائلة كانت تمتلك هذه الشركة بالفعل قبل أن يصبح لاعب كرة قدم ناجحًا، ومع تقدمه في السن أصبح مشاركًا أيضًا".

ويعتبر إنييستا من ضمن أعضاء الجيل الثالث في عائلته، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في الشركة التي أسسها جده خوسيه أنطونيو، وبدأ في المساعدة مع جميع أفراد العائلة منذ سنة السادسة عشر.

اللاعب المخضرم ولد في قرية فوينتالبيلا بمقاطعة ألباسيتي في لا مانشا، وهي المنطقة المعروفة بتجارة النبيذ، لذلك كان من الطبيعي السير على خطى من نشأ معهم.

وتابع كوينكا خلال تصريحاته:"لقد جاء أندريس من المنطقة التي توجد بها تجارة النبيذ، ولم ينس جذوره أبدًا، عندما أصبح نجمًا في برشلونة استثمر الكثير من الأموال في هذا المجال".

نبيذ كأس العالم

العديد من النجوم لا يتداخلون بشكل كامل في استثماراتهم بسبب انشغالهم بكرة القدم وأشياء أخرى، ولكن إنييستا لا يزال لديه الكثير من الوقت للعمل العائلي.

الدليل على ذلك هو ظهوره بشكل شخصي لتقديم مجموعة جديدة من النبيذ الفوار لوسائل الإعلام في صيف 2015 ضمن إحدى الحملات الترويجية للشركة.

ويقول مدير التصدير بالشركة:"إنه يهتم كثيرًا بمزرعة العنب ومصنع النبيذ، يقضي وقته في زيارة المزارع كل صيف وخلال فترة أعياد الميلاد، لو أراد جني الكثير من المال فقط بدلًا من الاهتمام بعمله، كان بإمكانه شراء مصنع نبيذ في ريوجا وهي منطقة معروفة بهذه الصناعة".

وتبيع الشركة التي تضم العديد من أفراد عائلة إنييستا، نبيذًا يحمل اسم ابنته فاليريا وآخر على اسم ابنه باولو أندريا.

وهناك نوع آخر اسمه "116" لإحياء ذكرى الدقيقة التي سجل فيها هدف الفوز لإسبانيا أمام هولندا في نهائي كأس العالم 2010.

وبشكل عام أنتجت شركة "بوديجا إنييستا" مليون زجاجة نبيذ في عام 2015 مع تزايد مستمر على مدار السنوات الماضية، كما تتوافر أنواع النبيذ الخاصة بها في 33 دولة بمختلف أنحاء العالم.

ثروة طائلة

فكرة انتماء إنييستا لكتالونيا بسبب فترته الطويلة مع برشلونة، قد تعني انخفاض شعبيته داخل إسبانيا بسبب بعض الخلافات السياسية، ولكن شخصية أندريس تجبر الجميع على احترامه لدرجة تجعله يبيع النبيذ في موطن غريمه اللدود ريال مدريد.

ويقول مدير التصدير بشركته:"في كتالونيا يحظى بالاحترام كقائد لبرشلونة وفي باقي إسبانيا يحترمه الجميع باعتباره الرجل الذي جلب كأس العالم، وبسبب شخصيته كرجل إسباني عائلي وهو أمر يقدره الناس، كما أنه لا يتورط في الجدل السياسي مثلما يفعل بعض اللاعبين في ريال وبرشلونة".

ووفقًا لمجلة "فوربس" الاقتصادية الشهيرة، فإن ثروة إنييستا في أكتوبر من العام الماضي وصلت إلى 34 مليون دولار.

ويأتي ذلك من راتبه كلاعب كرة قدم في اليابان وتجارته بالنبيذ بالإضافة لاستثماره في شركة "First V1sion" التي قدمت أنظمة بث يمكن للمشجعين استخدامها لمشاهدة المباريات وكأنهم في الملعب مع اللاعبين.

ولا يعتبر إنييستا هو اللاعب الوحيد الذي اتجه للعمل في تجارة النبيذ، فهناك أيضًا أندريا بيرلو الذي يمتلك مزرعة للكروم في إيطاليا تنتج ما يصل إلى 20 ألف زجاجة من النبيذ سنويًا.

ونفس الأمر بالنسبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أطلق اسمه على سلسلة من الخمور المنتجة في موطنه الأرجنتين.

اقرأ أيضاً

جول إنسايدر | استثمار مستقبلي أم السر وراء مظهره المثالي؟ عيادات رونالدو لزراعة الشعر تساعد النجوم

جول إنسايدر | الموسيقى والكرة .. لماذا يختار النجوم الانضمام إلى شركة جاي زي؟!

جول إنسايدر | رونالدو والمحاولة الثالثة .. البحث عن النجاح المضمون مع الشيف بوراك

جول إنسايدر | مبالغ طائلة! كم يتقاضى النجوم من منشورات وصور إنستجرام؟