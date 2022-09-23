جول إنسايدر | البلطان .. خسر نصف مليار وثروته خيالية

رئيس الشباب التاريخي الذي كسب ثروة ضخمة من عالم العقارات

"جول إنسايدر" هي سلسلة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر هؤلاء النجوم التوجه لها بعيداً عن الميدان، بالإضافة لبعض الأسرار والكواليس بعيدًا عن الملعب، وهو ما نسلط الضوء عليه..

ولأنه شخصية مثيرة للجدل في الرياضة السعودية، أجبرنا خالد البلطان رئيس نادي الشباب للتحدث عنه، ليس على جانب إنجازاته في عالم كرة القدم رفقة الليوث، ولكن مع استثماراته وثروته وكيفية إنفاقها.

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Shahid Shahid

المعروف عن خالد البلطان أنه شخص مثير للجدل سواء بتصريحاته أو تصرفاته، ولكن الجميع يعلم جيدًا حجم استثماراته في مجال العقارات، والتي جعلته يمتلك ثروة كبيرة..

طالب بعقلية مستثمر بارع

لم ينتظر البلطان حتى انتهاء دراسته ليدخل مجال العمل والاستثمارات، حيث ساعد والده الذي كان يعمل في مجال العقارات وهو في مرحلة الثانوية.

وجاءت الفرصة التي تأتي للشخص مرة واحدة في العمر، واستغلها خالد جيدًا وهو في عمر الـ23 عامًا، بعد حرب الخليج عام 1991، ليعقد أول صفقة تجارية له في حي الرمال.

اشترى خالد أرضًا تجارية من تاجر عقارات يُدعى إبراهيم بن سعيدان، قدرت بمبلغ 14 مليون ريال سعودي، وبعد أن عرف والده بتلك الصفقة دخل معه كشريك ليساعده في مسيرته الاستثمارية التي انطلقت بالفعل.

تلك الأرض كسب من ورائها خالد البلطان حوالي 70 مليون ريال، وهو المجال الذي وجد نفسه متميزًا فيه، واستمر فيه حتى كون ثروة طائلة.

كم تبلغ حجم ثروة خالد البلطان؟

ومشروع وراء الآخر، حتى جعل شركته الخاصة "مجموعة البلطان العقارية"، واحدة من أفضل وأهم الكيانات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي.

مجموعة البلطان تضم أكثر من 10 شركات، ويعمل فيها أكثر من 170 موظفًا وموظفة، وقامت بأكثر من 20 مشروعًا.

وتعمل مجموعة البلطان في 6 قطاعات مختلفة، مثل القطاع الرياضي "شركة التأثير الرياضي"، والقطاع الترفيهي "شركة أقدر للفعاليات الترفيهية وشركة برستيج"، والقطاع العقاري "شركة خلاب الاستثمارية، وشركة أسواق التنمية للتطوير العقاري، وشركة بصمة للتقييم العقاري".

المجموعة تعمل أيضًا في قطاع الاستثمار الدولي "شركة رويال للتأمين"، وفي القطاعين التقني واللوجيستي أيضًا بثلاث شركات مختلفة.

وتبلغ قيمة ثروة خالد البلطان خلال أكثر من 24 مليار دولار، ليُصبح واحدًا من أكبر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية أيضًا.

كيف ينفق خالد البلطان ثروته؟

بصفته رجلًا يعشق كرة القدم، وبدأ الدخول الفعلي في عالم الساحرة المستديرة في نهاية التسعينات، حينما كان داعمًا لنادي النصر، والذي قدم له الجوائز والأراضي، كما ذكر فهد الطخيم؛ عضو شرف النصر عام 2007.

البلطان منح لاعبي النصر جوائز مالية عام 1998، بالإضافة إلى قطعة أرض تسلمها محسن الحارثي عن طريقه شخصيًا.

وبعدها أصبح البلطان رئيسًا لنادي الحزم الذي قاده، ثم نادي الشباب، الذي حقق معه الكثير من الإنجازات والبطولات.

وحاليًا يحاول إعادة نادي الشباب إلى منصات التتويج بعد غياب طويل، حيث يقوم بتدعيم صفوف الليوث بلاعبين أجانب مميزين.

ولعل أبرز الأشياء التي يتذكرها الجميع، حينما منح البلطان المدرب عمار السويح ساعة من ماركة "روليكس" يتجاوز سعرها عام 2014 حوالي 300 ألف ريال سعودي.

أنفق خالد البلطان على كرة القدم منذ أن دخل فيها ما يزيد عن 170 مليون ريال خلال أول 4 سنوات، وقد يكون المبلغ تضاعف خلال الوقت الحالي.

كما أن البلطان أعلن في وقت سابق عن خسارته نصف مليار ريال "500 مليون ريال" من أرباحه في الأسهم.

يعشق سيارته ويمتلك طائرة خاصة

وأما على الجانب الشخصي، فالبلطان لا يبخل على نفسه أو أبنائه الـ6 "3 ذكور و3 إناث" بشيء، بل يقوم بشراء أفضل الأشياء لنفسه ولأبنائه.

لا يرتدي خالد البلطان أو أبناؤه ملابس إلا من أفضل الماركات العالمية، فهو مهووس بهذا الأمر.

ويمتلك البلطان سيارة ماركة "بنتلي" هي المفضلة له ويعشقها، كما أنه يمتلك سيارة ماركة "تويوتا سيكويا"، ظهر بها في أكثر من مناسبة أيضًا.

Pressbox/social

وأكثر دولة أوروبية متعلقًا بها ويحب دائمًا زيارتها هي النمسا لأنه يعتبرها أجمل دولة بعد بلده الأم المملكة العربية السعودية.

ويحب رئيس الشباب الحالي لعب "البلوت"، ويمتلك طائرة خاصة قيمتها حوالي 15 مليون دولار أمريكي.

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