جوليانو: هدف النصر التتويج بـ دوري أبطال آسيا 2020

هل ينجح جوليانو في قيادة النصر للتتويج بدوري أبطال آسيا النسخة القادمة؟

أكد البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب فريق النصر السعودي، على أن بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ستكون هي هدف فريقه الأساسي للتتويج.

النصر ودع بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، بعد الخسارة أمام السد القطري، في ربع نهائي البطولة القارية، بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

جوليانو نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إحصائية مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، حيث سجل 8 أهداف.

وعلق اللاعب البرازيلي على إحصائيته في دوري أبطال آسيا، حيث قال: "كانت تلك إحصائيات الاتحاد الآسيوي عام 2019، لسوء الحظ، لم نتمكن من تحقيق أهدافنا، لكننا سنقاتل من أجل ذلك في عام 2020 وتحقيق آسيا".

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وحقق بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، غريم النصر التقليدي الهلال السعودي، بعد الفوز على أوروا ريد الياباني، بثلاثة أهداف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالنهائي.

وأقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 النصر السعودي في المجموعة الرابعة، التي ضمت السد القطري وسباهان الإيراني والمتأهل من الملحق بونيودكور والعين الإماراتي والزوراء العراقي.