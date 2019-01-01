جوليانو يعود لتدريبات النصر بعد انتهاء إجازته

صانع ألعاب النصر يعلن استعداده لمواجهة الرائد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

شهدت تدريبات فريق نادي النصر، عودة البرازيلي جوليانو دي باولا، بعد الإجازة التي حصل عليها مؤخرًا.

جوليانو غاب عن فريق النصر، ليقضي إجازته مع عائلته في البرازيل، ليعود مجددًا إلى السعودية للمشاركة في تدريبات النصر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن، جوليانو أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الرائد، والمقرر لها السبت بعد القادم.

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ويخضع النيجيري أحمد موسى لاعب وسط النصر، وعبد الفتاح آدم المهاجم، إلى الكشف الطبي خلال اليومين المقبلين، لتحديد موعد عودتهما إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد النصر لمواجهة الرائد مساء السبت، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 8 نقاط، من انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة.