جوليانو : الانضمام للنصر حرمني من تحقيق حلمي

يُقدم مستوى فني أكثر من رائع خلال الموسم الحالي بقميص العالمي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر جوليانو فيكتور المحترف البرازيلي بنادي النصر السعودي عن سعادته بالتواجد داخل جدران العالمي خلال الموسم الحالي، عقب الانضمام للفريق الصيف الماضي.

اللاعب البرازيلي قال في تصريحات صحيفة أنه على الرغم من التواجد مع فريق كبير بحجم النصر، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن انتقاله للنصر حرمه من تحقيق حلمه الكبير.

وقال اللاعب في تصريحاته : "أتمنى الانضمام للمنتخب البرازيلي وهو حلم بالنسبة لي ولكن تواجدي بنادي النصر قد يحرمني من تحقيق هذا الحلم".

وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، لا ينظر إلى دوريات الخليج بالشكل الكاف، وهو ما يجعل فرصة انضمامه لراقصي السامبا أمرًا صعبًا.

اللاعب أنهى تصريحاته : انضممت من قبل لمعسكر منتخب البرازيل في أكثر من مناسبة، عندما كنت لاعبًا في صفوف فناربخشه التركي، وقدمت مستوىً رائع.

يُذكر أن جوليانو الذي انضم للنصر قادماً من فناربخشة التركي يُقدم مستوى فني أكثر من رائع خلال الموسم الحالي بقميص العالمي، ويعد من الركائز الأساسية للفريق.