جولة Oasis لعام 2027 تُقام في ملاعب كرة القدم: كل ما تحتاج إلى معرفته عن التذاكر والملاعب والمواعيد

لا تنظر إلى الوراء بغضب إذا فاتتك تذاكر جولة Oasis التاريخية Live '25 Tour العام الماضي، إذ ستحصل قريبًا جدًا على فرصة أخرى لمشاهدة عمالقة مانشستر الموسيقيين الأسطوريين على المسرح. واصل القراءة لمعرفة أحدث أخبار تذاكر وجولة Oasis.

أعلن ليام غالاغر، ونويل غالاغر، وبول "بونهيد" آرثرز ورفاقهم مواعيد وأماكن جولة Live ’27 الضخمة، التي من المقرر أن تصل إلى ملاعب كرة القدم والمنشآت الرياضية الشهيرة في مختلف أنحاء العالم بين مايو وسبتمبر 2027.

ومن المنتظر مرة أخرى أن تنفد التذاكر بسرعة كبيرة لهذه النسخة الجديدة المرتقبة بشدة من جولة العودة القياسية في العام الماضي. وقد بيع أكثر من 2,2 مليون تذكرة عندما قامت Oasis بجولتها الأخيرة، ما جعلها الجولة الأعلى مبيعًا في 2025.

ما مواعيد وأماكن جولة Oasis 2027؟

حسم ليام غالاغر رسميًا الشائعات التي تحدثت عن تصدر الفرقة لمهرجان غلاستونبري 2027، إذ قال للجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ذلك «لن يحدث». وهذا سبب إضافي لحدوث اندفاع كبير من أجل حضور حفلاتهم الرئيسية المستقلة المقبلة. وقد تم الإعلان عن المواعيد الـ38 التالية ضمن جولة «Live ’27 Tour»:

التواريخ المكان (الموقع) الجمعة 21 مايو 2027 سيلتيك بارك (غلاسكو، اسكتلندا) الأحد 23 مايو 2027 سيلتيك بارك (غلاسكو، اسكتلندا) الثلاثاء 25 مايو 2027 سيلتيك بارك (غلاسكو، اسكتلندا) الجمعة 28 مايو 2027 سيلتيك بارك (غلاسكو، اسكتلندا) السبت 29 مايو 2027 سيلتيك بارك (غلاسكو، اسكتلندا) الجمعة 4 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الأحد 6 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الثلاثاء 8 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الجمعة 11 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) السبت 12 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الثلاثاء 15 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الجمعة 18 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) السبت 19 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الثلاثاء 22 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الجمعة 25 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) السبت 26 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الجمعة 2 يوليو 2027 أليانز أرينا (ميونخ، ألمانيا) السبت 3 يوليو 2027 أليانز أرينا (ميونخ، ألمانيا) السبت 10 يوليو 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (برشلونة، إسبانيا) الأحد 11 يوليو 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (برشلونة، إسبانيا) الجمعة 16 يوليو 2027 يوهان كرويف أرينا (أمستردام، هولندا) السبت 17 يوليو 2027 يوهان كرويف أرينا (أمستردام، هولندا) الجمعة 23 يوليو 2027 ستاد دو فرانس (باريس، فرنسا) السبت 24 يوليو 2027 ستاد دو فرانس (باريس، فرنسا) الخميس 29 يوليو 2027 استاديو أولمبيكو (روما، إيطاليا) الجمعة 30 يوليو 2027 استاديو أولمبيكو (روما، إيطاليا) الثلاثاء 10 أغسطس 2027 جيليت ستاديوم (بوسطن، الولايات المتحدة) الجمعة 13 أغسطس 2027 جيليت ستاديوم (بوسطن، الولايات المتحدة) السبت 14 أغسطس 2027 جيليت ستاديوم (بوسطن، الولايات المتحدة) الجمعة 20 أغسطس 2027 أليجيانت ستاديوم (لاس فيغاس، الولايات المتحدة) السبت 21 أغسطس 2027 أليجيانت ستاديوم (لاس فيغاس، الولايات المتحدة) الثلاثاء 24 أغسطس 2027 أليجيانت ستاديوم (لاس فيغاس، الولايات المتحدة) السبت 4 سبتمبر 2027 سلين كاسل (سلين، أيرلندا) الأحد 5 سبتمبر 2027 سلين كاسل (سلين، أيرلندا) السبت 11 سبتمبر 2027 نيبوورث هاوس (ستيفنيج، إنجلترا) الأحد 12 سبتمبر 2027 نيبوورث هاوس (ستيفنيج، إنجلترا) السبت 18 سبتمبر 2027 نيبوورث هاوس (ستيفنيج، إنجلترا) الأحد 19 سبتمبر 2027 نيبوورث هاوس (ستيفنيج، إنجلترا)

كيفية شراء تذاكر جولة Oasis 2027

لشراء التذاكر الرسمية لجولة Oasis Live '27 Tour، تحتاج إلى إكمال عملية التسجيل الخاصة بالتذاكر عبر الموقع الرسمي لفرقة Oasis. ويظل التسجيل مفتوحًا حتى الساعة 4 مساءً بتوقيت BST يوم الخميس 17 سبتمبر. كما أن أعضاء القائمة البريدية لـOasis ما زالوا مطالبين بالتسجيل.

تحتاج إلى التسجيل وإدخال بياناتك للحصول على فرصة تلقي رمز فريد يتيح لك الوصول إلى البيع.

سيتم اختيار المسجلين عشوائيًا لتلقي رمز فريد. ولا يضمن التسجيل حصولك على رمز، أو قدرتك على شراء التذاكر في حال تلقيت رمزًا.

ستحتاج إلى حساب على Ticketmaster لشراء التذاكر. ويجب عليك استخدام البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك على Ticketmaster للتسجيل في العملية.

ولتقليل الازدحام في الطوابير، ستقام عملية البيع في أوقات متدرجة على مدار ثلاثة أيام: الجمعة 25 سبتمبر، والسبت 26 سبتمبر، والأحد 27 سبتمبر 2026. وإذا تلقيت رمزًا فريدًا، فسيخبرك بريدك الإلكتروني بعملية البيع التي يمكنك الوصول إليها.

وإذا فاتتك عملية بيع تذاكر Oasis Live '27 Tour، فقد ترغب في التفكير في مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، التي قد تمنحك أفضل فرصة للحصول على التذاكر. وقد تكون الأسعار أعلى على مواقع إعادة البيع، لكن إذا كنت تتوق لرؤية أساطير الموسيقى البريطانية مباشرة، فقد تكون هذه المواقع الخيار الأفضل للحصول على تلك التذاكر الذهبية.

كم تبلغ أسعار تذاكر جولة Oasis 2027؟

استنادًا إلى الأسعار القياسية بالقيمة الاسمية من مواعيد جولات Oasis الأخيرة، من المنتظر أن تتراوح أسعار تذاكر Live ’27 Tour على Ticketmaster بين 75 و200+ جنيه إسترليني (شاملة الرسوم)، ومن المتوقع أن تتبع هذا الهيكل:

التذاكر الأساسية للمقاعد : تبدأ من نحو 75 جنيهًا إسترلينيًا.

الدخول العام للوقوف : من نحو 135 إلى 150 جنيهًا إسترلينيًا.

الباقات المميزة وVIP : تصل إلى 200 جنيه إسترليني أو أكثر لخيارات الضيافة.

وخلال بيع الجولة الأخيرة، أدى الطلب الهائل إلى تفعيل التسعير الديناميكي «in-demand» على Ticketmaster، ما تسبب في قفز أسعار التذاكر العادية إلى 350 جنيهًا إسترلينيًا.

لكن ستكون هناك قواعد جديدة مطبقة في هذه الجولة المقبلة. وسيبلغ Ticketmaster الجماهير قبل 24 ساعة إذا كان سيتم استخدام نظام تسعير متدرج أو متصاعد. كما سيقدم تحديثات فورية بشأن الأسعار وموعد نفاد التذاكر الأرخص أثناء انتظارك في الطابور الإلكتروني.

تابع الموقع الرسمي لـOasis وTicketmaster للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Oasis

تعد Oasis واحدة من أكبر فرق الروك البريطانية وأكثرها تأثيرًا على الإطلاق، إذ باعت أكثر من 100 مليون تسجيل حول العالم، ورسخت ملامح حركة موسيقى "Britpop" في تسعينيات القرن الماضي.

تأسست الفرقة في مانشستر عام 1991، وهي مشهورة بقدر شهرة أناشيدها التي لا تُنسى، مثلما هي مشهورة أيضًا بالتنافس الفوضوي والممتد مدى الحياة بين الشقيقين ليام ونويل غالاغر، وهما العضوان الأساسيان في الفرقة.

محطات بارزة في حقبة Oasis

1991–1996 : تأسست الفرقة في مانشستر. وأصدرت اثنين من أسرع الألبومات البريطانية مبيعًا وأكثرها شهرة على الإطلاق، وأحيت حفلًا أمام 250,000 شخص في نيبوورث بارك.

1995 : معركة أسطورية في قوائم المبيعات مع الفرقة المنافسة Blur. إذ أصدرت الفرقتان أغنيتين منفردتين في اليوم نفسه تمامًا.

2009 : انفصلت الفرقة بشكل مفاجئ بعد شجار عنيف بالأيدي خلف الكواليس بين ليام ونويل في باريس.

2024-Present : أنهى الشقيقان الخلاف، وأعلنا عودة ضخمة إلى المسرح في 2025 مع توسيع الجولات في الملاعب إلى 2027.

أكبر الأغاني

Wonderwall - الأغنية الأكثر شهرة لـOasis. إنها نشيد عالمي من البوب روك جرى الاستماع إليه عبر البث مليارات المرات، وحدد ملامح موسيقى التسعينيات.

Don't Look Back in Anger - غناها نويل غالاغر، وأصبحت هذه الأغنية نشيدًا جماهيريًا ضخمًا للغناء الجماعي، ورمزًا للوحدة والصمود.

Champagne Supernova - أغنية روك سايكدلية مدتها 7 دقائق، وتأتي كالمسار الختامي الملحمي لألبومهم الثاني، '(What's the Story) Morning Glory?'.

Live Forever - أغنية الانطلاقة الخاصة بهم من الألبوم الأول، 'Definitely Maybe'. وهي نشيد متفائل ومفعم بالطاقة كتبه نويل لمواجهة موسيقى "grunge" الحزينة والقاتمة القادمة من أمريكا في ذلك الوقت.

Supersonic - أول أغنية منفردة للفرقة على الإطلاق. وقدمت للعالم صوت ليام الفريد، وكذلك الأسلوب الواثق والبارد للفرقة.

أبرز الأرقام القياسية والإنجازات الموسيقية

الألبوم الأسرع مبيعًا في تاريخ المملكة المتحدة (في ذلك الوقت): عندما صدر 'Be Here Now' في 1997، باع 696,000 نسخة مذهلة في غضون ثلاثة أيام فقط. واحتفظ برقم مبيعات الأسبوع الأول في المملكة المتحدة لمدة 18 عامًا.

مبيعات ضخمة: باع ألبوم '(What's the Story) Morning Glory?' أكثر من 22 مليون نسخة حول العالم. وما زال خامس أكثر الألبومات مبيعًا في تاريخ قوائم المملكة المتحدة.

سبعة ألبومات متتالية في المركز الأول: وصلت جميع تسجيلاتهم السبعة في الاستوديو إلى المركز الأول في القوائم الرسمية بالمملكة المتحدة.

حفلات نيبوورث التاريخية: في أغسطس 1996، أحيت Oasis حفلات أمام 250,000 شخص على مدار ليلتين في نيبوورث بارك. وتقدم أكثر من 2,5 مليون شخص بطلبات للحصول على تذاكر، وهو ما تجاوز 4% من إجمالي عدد سكان بريطانيا في ذلك الوقت، في طلب قياسي على حفل موسيقي مباشر.