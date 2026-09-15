لا تنظر إلى الوراء بغضب إذا فاتتك فرصة الحصول على تذاكر جولة Oasis التاريخية Live '25 Tour العام الماضي، إذ ستحصل قريبًا جدًا على فرصة أخرى لمشاهدة أساتذة الموسيقى المانشستراويين الأسطوريين على المسرح. واصل القراءة لمعرفة أحدث أخبار تذاكر وجولة Oasis.

أعلن ليام غالاغر، ونويل غالاغر، وبول "بونهيد" آرثرز ورفاقهم، مواعيد وأماكن جولة Live ’27 الضخمة، المقرر أن تصل إلى ملاعب كرة القدم والمنشآت الرياضية الشهيرة في مختلف أنحاء العالم بين مايو وسبتمبر 2027.

ومن المتوقع مجددًا أن تنفد تذاكر هذا الفصل الجديد المرتقب للغاية من جولة لمّ الشمل القياسية التي أُقيمت العام الماضي بسرعة كبيرة. وقد بيع أكثر من 2,2 مليون تذكرة عندما قامت Oasis بجولتها الأخيرة، ما جعلها الجولة الأعلى مبيعًا في 2025.

ما مواعيد وأماكن جولة Oasis 2027؟

نفى ليام غالاغر رسميًا الشائعات التي تحدثت عن تصدر الفرقة لمهرجان غلاستونبري 2027، وقال للجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ذلك "لن يحدث". وهذا سبب إضافي يرجح حدوث اندفاع هائل لحضور حفلاتهم المنفصلة المقبلة. وقد تم الإعلان عن مواعيد Live ’27 Tour الـ38 التالية:

التواريخ المكان (الموقع) الجمعة 21 مايو 2027 سيلتيك بارك (غلاسكو، اسكتلندا) الأحد 23 مايو 2027 سيلتيك بارك (غلاسكو، اسكتلندا) الثلاثاء 25 مايو 2027 سيلتيك بارك (غلاسكو، اسكتلندا) الجمعة 28 مايو 2027 سيلتيك بارك (غلاسكو، اسكتلندا) السبت 29 مايو 2027 سيلتيك بارك (غلاسكو، اسكتلندا) الجمعة 4 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الأحد 6 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الثلاثاء 8 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الجمعة 11 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) السبت 12 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الثلاثاء 15 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الجمعة 18 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) السبت 19 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الثلاثاء 22 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الجمعة 25 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) السبت 26 يونيو 2027 استاد الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الجمعة 2 يوليو 2027 أليانز أرينا (ميونخ، ألمانيا) السبت 3 يوليو 2027 أليانز أرينا (ميونخ، ألمانيا) السبت 10 يوليو 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (برشلونة، إسبانيا) الأحد 11 يوليو 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (برشلونة، إسبانيا) الجمعة 16 يوليو 2027 يوهان كرويف أرينا (أمستردام، هولندا) السبت 17 يوليو 2027 يوهان كرويف أرينا (أمستردام، هولندا) الجمعة 23 يوليو 2027 ستاد دو فرانس (باريس، فرنسا) السبت 24 يوليو 2027 ستاد دو فرانس (باريس، فرنسا) الخميس 29 يوليو 2027 ستاديو أولمبيكو (روما، إيطاليا) الجمعة 30 يوليو 2027 ستاديو أولمبيكو (روما، إيطاليا) الثلاثاء 10 أغسطس 2027 جيليت ستاديوم (بوسطن، الولايات المتحدة) الجمعة 13 أغسطس 2027 جيليت ستاديوم (بوسطن، الولايات المتحدة) السبت 14 أغسطس 2027 جيليت ستاديوم (بوسطن، الولايات المتحدة) الجمعة 20 أغسطس 2027 أليجيانت ستاديوم (لاس فيغاس، الولايات المتحدة) السبت 21 أغسطس 2027 أليجيانت ستاديوم (لاس فيغاس، الولايات المتحدة) الثلاثاء 24 أغسطس 2027 أليجيانت ستاديوم (لاس فيغاس، الولايات المتحدة) السبت 4 سبتمبر 2027 سلين كاسل (سلين، أيرلندا) الأحد 5 سبتمبر 2027 سلين كاسل (سلين، أيرلندا) السبت 11 سبتمبر 2027 كنيبوورث هاوس (ستيفنيج، إنجلترا) الأحد 12 سبتمبر 2027 كنيبوورث هاوس (ستيفنيج، إنجلترا) السبت 18 سبتمبر 2027 كنيبوورث هاوس (ستيفنيج، إنجلترا) الأحد 19 سبتمبر 2027 كنيبوورث هاوس (ستيفنيج، إنجلترا)

كيفية شراء تذاكر جولة Oasis 2027

لشراء التذاكر الرسمية لجولة Oasis Live '27 Tour، تحتاج إلى إكمال عملية التسجيل الخاصة بالتذاكر عبر الموقع الرسمي لفرقة Oasis. ويظل التسجيل مفتوحًا حتى الساعة 4 مساءً بتوقيت BST يوم الخميس 17 سبتمبر. ولا يزال أعضاء القائمة البريدية لـOasis مطالبين بالتسجيل.

تحتاج إلى التسجيل وإدخال بياناتك للحصول على فرصة لتلقي رمز فريد يتيح لك الوصول إلى عملية البيع.

سيتم اختيار المسجلين عشوائيًا لتلقي رمز فريد. ولا يضمن التسجيل أنك ستتلقى رمزًا، أو أنك ستتمكن من شراء التذاكر في حال تلقيت رمزًا.

ستحتاج إلى حساب على Ticketmaster لشراء التذاكر. ويجب عليك استخدام البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك على Ticketmaster للتسجيل في العملية.

ولتقليل فترات الانتظار، ستُقام عملية البيع في أوقات متدرجة على مدار ثلاثة أيام: الجمعة 25 سبتمبر، والسبت 26 سبتمبر، والأحد 27 سبتمبر 2026. وإذا تلقيت رمزًا فريدًا، فسيخبرك بريدك الإلكتروني بعملية البيع التي يمكنك الوصول إليها.

وإذا فاتتك عملية بيع تذاكر Oasis Live '27 Tour، فقد ترغب في التفكير في مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، التي قد تمنحك أفضل فرصة للحصول على التذاكر. وقد تكون الأسعار أعلى في مواقع إعادة البيع، لكن إذا كنت تتوق إلى مشاهدة أساطير الموسيقى البريطانية مباشرة، فقد تكون هذه المواقع الخيار الأفضل لتأمين تلك التذاكر الذهبية.

كم تبلغ أسعار تذاكر جولة Oasis 2027؟

استنادًا إلى الأسعار الاسمية القياسية في مواعيد جولات Oasis الأخيرة، من المتوقع أن تتراوح أسعار تذاكر Live ’27 Tour على Ticketmaster بين 75 و200 جنيه إسترليني أو أكثر، شامل الرسوم، وأن تتبع هذا الهيكل:

تذاكر الجلوس الأساسية : تبدأ من نحو 75 جنيهًا إسترلينيًا.

الدخول العام وقوفًا : من نحو 135 إلى 150 جنيهًا إسترلينيًا.

الباقات المميزة وVIP : تصل إلى 200 جنيه إسترليني أو أكثر لخيارات الضيافة.

وخلال بيع الجولة السابقة، أدى الطلب الهائل إلى تفعيل التسعير الديناميكي "عالي الطلب" على Ticketmaster، ما تسبب في ارتفاع أسعار التذاكر العادية إلى 350 جنيهًا إسترلينيًا.

ومع ذلك، ستُطبق قواعد جديدة في هذه الجولة المقبلة. وسيبلغ Ticketmaster الجماهير قبل 24 ساعة إذا كان سيتم استخدام نظام تسعير متدرج أو متصاعد. كما سيقدم تحديثات فورية بشأن الأسعار ومتى تنفد التذاكر الأرخص بينما تنتظر في الطابور الإلكتروني.

تابع الموقع الرسمي لـOasis وTicketmaster للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Oasis

تُعد Oasis واحدة من أكبر فرق الروك البريطانية وأكثرها تأثيرًا على الإطلاق، إذ باعت أكثر من 100 مليون تسجيل حول العالم، وحددت ملامح حركة "Britpop" الموسيقية في تسعينيات القرن الماضي.

تأسست الفرقة في مانشستر عام 1991، وهي مشهورة بقدر أناشيدها التي لا تُنسى، بقدر شهرتها أيضًا بالتنافس الفوضوي طويل الأمد بين الشقيقين العضوين الأساسيين فيها، ليام ونويل غالاغر.

أبرز محطات حقبة Oasis

1991–1996 : تأسست الفرقة في مانشستر. وأصدرت اثنين من أسرع الألبومات البريطانية مبيعًا وأكثرها شهرة على الإطلاق، وقدمت عرضًا أمام 250,000 شخص في كنيبوورث بارك.

1995 : معركة تاريخية في قوائم المبيعات مع الفرقة المنافسة Blur. وأطلقت كلتا الفرقتين أغنية منفردة في اليوم نفسه تمامًا.

2009 : انفصلت الفرقة بشكل مفاجئ بعد عراك بالأيدي عنيف خلف الكواليس بين ليام ونويل في باريس.

2024-Present : طوى الشقيقان صفحة الخلاف، معلنين عودة ضخمة إلى المسرح في 2025 وجولات موسعة في الملاعب خلال 2027.

أكبر الأغاني

Wonderwall - أشهر أغاني Oasis. وهي نشيد بوب-روك عالمي جرى الاستماع إليه مليارات المرات وحدد ملامح موسيقى التسعينيات.

Don't Look Back in Anger - يغنيها نويل غالاغر، وقد أصبحت هذه الأغنية نشيدًا جماهيريًا ضخمًا للغناء الجماعي ورمزًا للوحدة والصمود.

Champagne Supernova - أغنية سايكيدلية روك تمتد لسبع دقائق، وتمثل الختام الملحمي لألبومهم الثاني، '(What's the Story) Morning Glory?'.

Live Forever - أغنيتهم الانطلاقة من الألبوم الأول، 'Definitely Maybe'. وهي نشيد متفائل ومليء بالطاقة كتبه نويل لمواجهة موسيقى "الغرنج" الحزينة والقاتمة القادمة من أمريكا في ذلك الوقت.

Supersonic - أول أغنية منفردة للفرقة على الإطلاق. وقدمت للعالم صوت ليام الفريد وسلوك الفرقة الواثق والهادئ.

أبرز الأرقام والإنجازات الموسيقية

الألبوم الأسرع مبيعًا في تاريخ المملكة المتحدة (حينها): عندما صدر ألبوم 'Be Here Now' في 1997، باع 696,000 نسخة مذهلة خلال ثلاثة أيام فقط. واحتفظ برقم مبيعات الأسبوع الأول في المملكة المتحدة لمدة 18 عامًا.

نجاحات بيعية ضخمة: باع ألبوم '(What's the Story) Morning Glory?' أكثر من 22 مليون نسخة حول العالم. ولا يزال خامس أكثر الألبومات مبيعًا في تاريخ قوائم المملكة المتحدة.

سبعة مراكز أولى متتالية: وصلت جميع تسجيلاتهم الاستوديو السبعة إلى المركز الأول في القوائم الرسمية بالمملكة المتحدة.

حفلات كنيبوورث التاريخية: في أغسطس 1996، قدمت Oasis عروضًا أمام 250,000 شخص على مدار ليلتين في كنيبوورث بارك. وتقدم أكثر من 2,5 مليون شخص بطلبات للحصول على التذاكر، وهو ما مثّل أكثر من 4% من إجمالي عدد سكان بريطانيا في ذلك الوقت، وهو طلب قياسي على حفل موسيقي حي.