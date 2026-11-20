لا تتحسر إذا فاتتك تذاكر جولة أويسيس التاريخية Live '25 العام الماضي، إذ ستتاح لك قريبًا فرصة أخرى لمشاهدة الفرقة الموسيقية الأسطورية القادمة من مانشستر. تابع القراءة لمعرفة أحدث أخبار تذاكر أويسيس وجولتها.

أعلن ليام جالاجر ونويل جالاجر وبول «بونهيد» آرثرز ورفاقهم مواعيد وأماكن جولة Live ’27 الضخمة، المقرر أن تقام في ملاعب شهيرة لكرة القدم ورياضات أخرى حول العالم من مايو إلى سبتمبر 2027.

ومن المتوقع مجددًا أن تنفد تذاكر هذه الجولة المرتقبة بشدة، التي تأتي بعد جولة لمّ الشمل القياسية العام الماضي. فقد بيعت أكثر من 2.2 مليون تذكرة في جولة أويسيس الأخيرة، ما جعلها الجولة الأعلى مبيعًا في 2025.

ما مواعيد وأماكن جولة أويسيس 2027؟

نفى ليام جالاجر رسميًا شائعات مشاركة الفرقة بصفتها الاسم الرئيسي في مهرجان جلاستونبري 2027، قائلًا للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ذلك «لن يحدث». وهذا سبب إضافي لتوقع إقبال هائل على حفلاتهم المقبلة المستقلة. وأُعلن عن المواعيد الـ38 التالية لجولة Live ’27:

المواعيد مكان الحفل (الموقع) الجمعة 21 مايو 2027 سلتيك بارك (جلاسكو، اسكتلندا) الأحد 23 مايو 2027 سلتيك بارك (جلاسكو، اسكتلندا) الثلاثاء 25 مايو 2027 سلتيك بارك (جلاسكو، اسكتلندا) الجمعة 28 مايو 2027 سلتيك بارك (جلاسكو، اسكتلندا) السبت 29 مايو 2027 سلتيك بارك (جلاسكو، اسكتلندا) الجمعة 4 يونيو 2027 ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الأحد 6 يونيو 2027 ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الثلاثاء 8 يونيو 2027 ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الجمعة 11 يونيو 2027 ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) السبت 12 يونيو 2027 ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الثلاثاء 15 يونيو 2027 ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الجمعة 18 يونيو 2027 ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) السبت 19 يونيو 2027 ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الثلاثاء 22 يونيو 2027 ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الجمعة 25 يونيو 2027 ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) السبت 26 يونيو 2027 ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) الجمعة 2 يوليو 2027 أليانز أرينا (ميونخ، ألمانيا) السبت 3 يوليو 2027 أليانز أرينا (ميونخ، ألمانيا) السبت 10 يوليو 2027 الملعب الأولمبي لويس كومبانيس (برشلونة، إسبانيا) الأحد 11 يوليو 2027 الملعب الأولمبي لويس كومبانيس (برشلونة، إسبانيا) الجمعة 16 يوليو 2027 يوهان كرويف أرينا (أمستردام، هولندا) السبت 17 يوليو 2027 يوهان كرويف أرينا (أمستردام، هولندا) الجمعة 23 يوليو 2027 ستاد دو فرانس (باريس، فرنسا) السبت 24 يوليو 2027 ستاد دو فرانس (باريس، فرنسا) الخميس 29 يوليو 2027 الملعب الأولمبي (روما، إيطاليا) الجمعة 30 يوليو 2027 الملعب الأولمبي (روما، إيطاليا) الثلاثاء 10 أغسطس 2027 ملعب جيليت (بوسطن، الولايات المتحدة) الجمعة 13 أغسطس 2027 ملعب جيليت (بوسطن، الولايات المتحدة) السبت 14 أغسطس 2027 ملعب جيليت (بوسطن، الولايات المتحدة) الجمعة 20 أغسطس 2027 ملعب أليجانت (لاس فيجاس، الولايات المتحدة) السبت 21 أغسطس 2027 ملعب أليجانت (لاس فيجاس، الولايات المتحدة) الثلاثاء 24 أغسطس 2027 ملعب أليجانت (لاس فيجاس، الولايات المتحدة) السبت 4 سبتمبر 2027 قلعة سلين (سلين، أيرلندا) الأحد 5 سبتمبر 2027 قلعة سلين (سلين، أيرلندا) السبت 11 سبتمبر 2027 كنيبورث هاوس (ستيفنيج، إنجلترا) الأحد 12 سبتمبر 2027 كنيبورث هاوس (ستيفنيج، إنجلترا) السبت 18 سبتمبر 2027 كنيبورث هاوس (ستيفنيج، إنجلترا) الأحد 19 سبتمبر 2027 كنيبورث هاوس (ستيفنيج، إنجلترا)

كيفية شراء تذاكر جولة أويسيس 2027

لشراء التذاكر الرسمية لجولة أويسيس Live '27، عليك إكمال عملية التسجيل للحصول على التذاكر عبر الموقع الرسمي للفرقة. ويظل التسجيل متاحًا حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الصيف البريطاني يوم الخميس 17 سبتمبر. ويتعين على المشتركين في القائمة البريدية لأويسيس التسجيل أيضًا.

عليك التسجيل وإدخال بياناتك لتحظى بفرصة الحصول على رمز فريد يتيح لك الوصول إلى عملية البيع.

سيُختار المسجلون عشوائيًا للحصول على رمز فريد. ولا يضمن التسجيل حصولك على رمز، أو قدرتك على شراء التذاكر إذا حصلت عليه.

ستحتاج إلى حساب على تيكيت ماستر لشراء التذاكر. ويجب أن تستخدم في التسجيل عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك على تيكيت ماستر.

لتقليل فترات الانتظار، سيجري البيع في أوقات متفاوتة على مدى ثلاثة أيام: الجمعة 25 سبتمبر والسبت 26 سبتمبر والأحد 27 سبتمبر 2026. وإذا حصلت على رمز فريد، فستوضح لك رسالة البريد الإلكتروني أي موعد بيع يمكنك الوصول إليه.

إذا فاتتك فرصة شراء تذاكر جولة أويسيس Live '27 عند طرحها، فقد ترغب في النظر إلى مواقع إعادة البيع، مثل ستاب هاب، التي قد تمنحك أفضل فرصة للحصول عليها. وقد تكون الأسعار أعلى في مواقع إعادة البيع، لكنها قد تكون خيارك الأفضل لتأمين تلك التذاكر المنشودة إذا كنت تتوق إلى مشاهدة أساطير الموسيقى البريطانية مباشرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر جولة أويسيس 2027؟

استنادًا إلى الأسعار الرسمية المعتادة لتذاكر حفلات أويسيس الأخيرة، من المقرر أن تتراوح أسعار تذاكر جولة Live ’27 على تيكيت ماستر بين 75 جنيهًا إسترلينيًا و200 جنيه إسترليني أو أكثر، شاملة الرسوم، ومن المتوقع أن تكون على النحو التالي:

تذاكر الجلوس الأساسية : تبدأ من نحو 75 جنيهًا إسترلينيًا.

: تبدأ من نحو 75 جنيهًا إسترلينيًا. تذاكر الوقوف العامة : من نحو 135 إلى 150 جنيهًا إسترلينيًا.

: من نحو 135 إلى 150 جنيهًا إسترلينيًا. الباقات المميزة وباقات كبار الشخصيات: تصل إلى 200 جنيه إسترليني أو أكثر لخيارات الضيافة.

خلال بيع تذاكر الجولة الماضية، أدى الطلب الهائل إلى تفعيل التسعير المتغير بحسب الطلب على تيكيت ماستر، ما رفع سعر التذاكر العادية إلى 350 جنيهًا إسترلينيًا.

لكن ستُطبّق قواعد جديدة في الجولة المقبلة. إذ ستُبلغ تيكيت ماستر الجمهور قبل 24 ساعة إذا كان سيُستخدم نظام تسعير متدرج أو ترتفع فيه الأسعار مع الطلب. وستقدم أيضًا تحديثات فورية عن الأسعار ونفاد التذاكر الأرخص أثناء انتظارك في الطابور الإلكتروني.

تابع موقع أويسيس الرسمي وتيكيت ماستر للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن أويسيس

تُعد أويسيس من أكبر فرق الروك البريطانية وأكثرها تأثيرًا على الإطلاق، إذ باعت أكثر من 100 مليون تسجيل حول العالم، وأسهمت في رسم ملامح تيار «بريتبوب» الموسيقي في تسعينيات القرن الماضي.

تأسست الفرقة في مانشستر عام 1991، وتشتهر بأغانيها التي لا تُنسى بقدر شهرتها بالتنافس المضطرب والممتد طوال العمر بين عضويها الأساسيين، الأخوين ليام ونويل جالاجر.

محطات بارزة في مسيرة أويسيس

1991–1996 : تأسست الفرقة في مانشستر. وأصدرت اثنين من أكثر الألبومات البريطانية مبيعًا في أسرع وقت ومن أشهرها على الإطلاق، وقدمت حفلًا أمام 250,000 شخص في كنيبورث بارك.

: تأسست الفرقة في مانشستر. وأصدرت اثنين من أكثر الألبومات البريطانية مبيعًا في أسرع وقت ومن أشهرها على الإطلاق، وقدمت حفلًا أمام 250,000 شخص في كنيبورث بارك. 1995 : شهد العام منافسة شهيرة على صدارة قوائم الأغاني مع الفرقة المنافسة بلور، بعدما أصدرت الفرقتان أغنيتين منفردتين في اليوم نفسه تمامًا.

: شهد العام منافسة شهيرة على صدارة قوائم الأغاني مع الفرقة المنافسة بلور، بعدما أصدرت الفرقتان أغنيتين منفردتين في اليوم نفسه تمامًا. 2009 : انفصلت الفرقة فجأة بعد شجار عنيف بالأيدي بين ليام ونويل خلف الكواليس في باريس.

: انفصلت الفرقة فجأة بعد شجار عنيف بالأيدي بين ليام ونويل خلف الكواليس في باريس. 2024-حتى الآن: تصالح الأخوان، وأعلنا عودة ضخمة إلى المسرح في 2025 وجولات موسعة في الملاعب لعام 2027.

أشهر الأغاني

Wonderwall : أشهر أغاني أويسيس. وهي أغنية بوب روك شهيرة عالميًا استُمع إليها مليارات المرات عبر منصات البث، وأسهمت في رسم ملامح موسيقى التسعينيات.

: أشهر أغاني أويسيس. وهي أغنية بوب روك شهيرة عالميًا استُمع إليها مليارات المرات عبر منصات البث، وأسهمت في رسم ملامح موسيقى التسعينيات. Don't Look Back in Anger : غناها نويل جالاجر، وأصبحت أغنية يرددها الجمهور بأعداد غفيرة ورمزًا للوحدة والصمود.

: غناها نويل جالاجر، وأصبحت أغنية يرددها الجمهور بأعداد غفيرة ورمزًا للوحدة والصمود. Champagne Supernova : أغنية روك سيكاديلية مدتها 7 دقائق، وهي الأغنية الختامية الملحمية لألبومهم الثاني '(What's the Story) Morning Glory?'.

: أغنية روك سيكاديلية مدتها 7 دقائق، وهي الأغنية الختامية الملحمية لألبومهم الثاني '(What's the Story) Morning Glory?'. Live Forever : الأغنية التي حققت بها الفرقة انطلاقتها، من ألبومها الأول 'Definitely Maybe'. وهي أغنية مفعمة بالأمل والحيوية كتبها نويل لمواجهة موسيقى «الجرانج» الحزينة والقاتمة القادمة من أمريكا آنذاك.

: الأغنية التي حققت بها الفرقة انطلاقتها، من ألبومها الأول 'Definitely Maybe'. وهي أغنية مفعمة بالأمل والحيوية كتبها نويل لمواجهة موسيقى «الجرانج» الحزينة والقاتمة القادمة من أمريكا آنذاك. Supersonic: أول أغنية منفردة للفرقة على الإطلاق. وقد عرّفت العالم بصوت ليام المميز وبأسلوب الفرقة الواثق والجذاب.

أبرز الأرقام القياسية والإنجازات الموسيقية

الألبوم الأسرع مبيعًا في تاريخ المملكة المتحدة حينها: عند إصدار 'Be Here Now' في 1997، باع 696,000 نسخة في ثلاثة أيام فقط. واحتفظ بالرقم القياسي لمبيعات الأسبوع الأول في المملكة المتحدة لمدة 18 عامًا.

مبيعات هائلة: باع ألبوم '(What's the Story) Morning Glory?' أكثر من 22 مليون نسخة حول العالم. ولا يزال خامس أكثر الألبومات مبيعًا في تاريخ قوائم المملكة المتحدة.

سبعة ألبومات متتالية في المركز الأول: وصلت ألبومات الفرقة السبعة المسجلة في الاستوديو جميعها إلى المركز الأول في القوائم الرسمية بالمملكة المتحدة.

حفلات كنيبورث التاريخية: في أغسطس 1996، أحيت أويسيس حفلين أمام 250,000 شخص على مدى ليلتين في كنيبورث بارك. وتقدم أكثر من 2.5 مليون شخص للحصول على التذاكر، أي ما يزيد على 4% من إجمالي سكان بريطانيا آنذاك، في طلب قياسي على حفل موسيقي مباشر.