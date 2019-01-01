جوشوا كينج: لم ألعب أمام مدافع ألطف من راموس

جوشوا كينج نجم هجوم منتخب النرويج يدافع عن سيرخيو راموس نجم فريق ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا ويؤكد أنه المدافع الألطف الذي لعب أمامه على الإطلاق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد اللاعب النرويجي جوشوا كينج مهاجم المنتخب النرويجي بالنجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب لاروخا عقب لقاء الفريقين بالأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن راموس لعب مباراة نظيفة تمامًا أمامه، وأنه يعتبره من أفضل المدافعين في العالم على الإطلاق.

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وقال كينج: "أعتقد أنني لعبت مباراة جيدة أمام واحد من أفضل المدافعين في العالم، صحيح أن راموس لديه سمعة أنه مدافع خشن وقذر أحيانًأ لكنني أعتقد أن كل تدخلاته معي كانت نظيفة، لقد بدا كأنه شخص يملك روحًا رياضية كبيرة".

وأضاف: "لم أشاهد كل مباريات بكل تأكيد لكنني لا أتذكر أبدًا أنني لعبت أمام مدافع كان بنفس اللاطفة التي كان عليها راموس في تلك المباراة".

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وأكمل: "راموس فاز بكرات مني وأنا أخذت بعض الكرات منه، لقد كانت مباراة جيدة لكلا الفريقين وقدمنا خلالها أفضل ما لدينا من أجل المنتخب".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس في تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا انتهت بفوز إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد وسجل راموس هدفًا من ركلة جزاء.