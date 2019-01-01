تقارير: الهلال توصل لاتفاق نهائي مع فلامنجو لضم كويلار

صفقة انضمام لاعب فلامنجو للهلال على وشك الإعلان عنها بشكل رسمي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

توصلت إدارة نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع فلامنجو البرازيلي، من أجل الحصول على خدمات الكولومبي جوستافو كويلار.

الهلال بدأ المفاوضات مع فلامنجو البرازيلي، من أجل الحصول على خدمات كويلار، منذ فترة طويلة، ليتوصل أخيرًا لاتفاق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الهلال توصل لاتفاق نهائي يقضي بانتقال كويلار إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كويلار يختار الهلال ويُفضله على اللعب في إيطاليا

وشارك كويلار رفقة فريقه فجر اليوم الخميس، في مباراة ضد إنترناسيونال، في ربع نهائي كأس الليبرتادوريس، وحقق الفوز بهدفين دون رد.

ويأتي ذلك ليتفوق الهلال على فريق بولونيا الإيطالي، بعد مفاوضات ناجحة مع فلامنجو البرازيلي.

ويستعد الهلال لمواجهة أبهاء مساء الجمعة، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.