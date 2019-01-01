جوزيه يعلق للمرة الأولى على أزمة عبد الله السعيد مع الأهلي

الحديث عن أزمة صفقة القرن لم ينته بعد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعاد عماد متعب؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الحديث حول أزمة صفقة القرن، التي وقعت بين القلعة الحمراء ولاعبها السابق عبد الله السعيد؛ لاعب بيراميدز الحالي.

أزمة صفقة القرن الشهيرة أشتعلت في فبراير الماضي، عندما فاجأ السعيد الجميع بتوقيعه للزمالك، وعاد بعدها وجدد للأحمر، ليعرضه الأخير للبيع بعدها.

متعب انحاز للاعب في تصريحات صدر عنه أمس السبت، مؤكدًا أن الأهلي أخطأ في التعامل معه، وكان لا بد أن يتركه يرحل طالما لن يقدره ماديًا.

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وبعد أكثر عام من الأزمة، يعلق البرتغالي مانويل جوزيه؛ المدير الفني الأسبق للشياطين الحمر، للمرة الأولى ويفصح عن رأيه.

وقال جوزيه، خلال تصريحاته لبوابة "العين الرياضية": "لا دخل لي بهذا الأمر، هو يخص إدارة الأهلي وعبد الله السعيد، لكن علينا احترام القرارات الشخصية للاعب وحقه في تحديد مستقبله".

يذكر أن عبد الله السعيد قاد بيراميدز للفوز مرتين على الأهلي، الأول في الدور الأول بنتيجة 2-1، سجل منها هدف، وفي الدور الثاني منذ أيام بهدف وحيد، سجله البرازيلي كينو.