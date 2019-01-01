جوزيه مورينيو يرفض تدريب منتخب المغرب

منتخب المغرب يسعى للبحث عن بديل لرينارد عقب كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم فكر في التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد لتدريب أسود الأطلس.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، حيث من المتوقع أن يرحل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الحالي عقب البطولة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الصباح" المغربية، أن الاتحاد المغربي قام بتحديد بعض الأسماء للدخول معها في مفاوضات للتعاقد معها خلفًا لرينارد.

وأشارت الصحيفة أن من ضمن هذه الأسماء هو البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، والصربي وحيد خاليلوزيتش والكرواتي زالاتكو داليتش.

ورفض البرتغالي مورينيو تدريب أسود الأطلس رغبة منه في التعاقد مع فريق أوروبي كبير لتدريبه في الفترة المقبلة وعدم تولي قيادة منتخبات.

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ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد المغربي خلال الفترة المقبلة المدرب الجديد للمغرب، عقب البطولة في استعدادًا لرحيل الفرنسي هيرفي رينارد.