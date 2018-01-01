مورينيو: غير مهتم بنتيجة قرعة دوري الأبطال

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أنه غير مهتم بنتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا التي تقام غدًا الإثنين.

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أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أنه لا يهتم كثيرًا لنتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا بدور الـ 16.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها المدرب البرتغالي لصالح قناة النادي التلفزيونية وأكد خلالها أنه لن يفكر في القرعة بالوقت الحالي.

"أنتم تتطلعون يوم الاثنين ليس أنا، حقًا هذا ليس بالشيء سيجعلني أتابع التلفزيون بشغف منتظرًا للنتيجة، نحن نعلم أن دور الـ 16 به الكثير من الفرق الجيدة، حتى الفرق التي أنهت في المركز الأول بمجموعتها لم تشعر بالراحة".

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وأضاف: "الفرق أصحاب المراكز الأولى تعلم أنها قد تواجه فرقًا صعبة للغاية من أصحاب المركز الثاني في دور الـ 16، وسيكون لدينا مباراة قوية في أولد ترافورد".

وأكمل: "لا يهم أي خصم سيقع أمامنا لذلك أشعر بالراحة، وأركز على مواجهة فريق ليفربول ومن بعد ذلك كارديف سيتي ومن بعد ذلك دوري الأبطال".

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واختتم تصريحاته: "لا أفكر في إمكانية مواجهة بورتو، أتخيل أن الجميع سينظر لهم بين ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة وبروسيا دورتموند، ربما كان ليكون ذلك هو الشعور قبل 15 عامًا".