خالفت رأي جوزيه مورينيو .. لجنة الحكام تعترف بخطأ في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

تستعرض لجنة الحكام في برنامج «تييمبو دي ريفيسيون» لحظتين من مباراة الأحد. في الدقيقة السبعين، ارتكب كانسيلو خطأً من الخلف ضد ديوماندي. ولم يمنح الحكم خوان مارتينيز مونويرا المدافع البرشلوني أي بطاقة.

«لمس كانسيلو ساق ديوماندي جزئيًا. لم يكن هناك استخدام مفرط للقوة أو تصرف عنيف»، حسبما قضت اللجنة. ووفقًا للجنة التحكيم، كانت المخالفة متهورة وكان على مارتينيز مونويرا أن يرفع البطاقة الصفراء.

ورأى مدرب ريال مدريد، جوزيه مورينيو، أن كانسيلو كان يجب أن يحصل على بطاقة حمراء. لكن لجنة الحكام لم تتفق مع هذا الرأي. ونظرًا لأن لجنة تقنية التحكيم (CTA) لا تعتبر المخالفة خطيرة بما يكفي لتبرير بطاقة حمراء، فلم يكن هناك، وفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، أي سبب لتدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR).

كما نظرت اللجنة في احتمال وجود لمسة يد من أليخاندرو بالدي في صراع مع كيليان مبابي. ووفقًا للجنة الحكام، كان ذراع مدافع برشلونة في وضع طبيعي. وبالتالي، ترى اللجنة أن مارتينيز مونويرا تصرف بشكل صحيح بعدم منح ريال مدريد ركلة جزاء.

وتتساءل صحيفة «موندو ديبورتيفو» عن سبب غياب حالتين أخريين عن التحليل. وتشير الصحيفة إلى المخالفات المتكررة التي ارتكبها مارك كوكوريا، والتي لم يتلقَ مدافع ريال مدريد أي بطاقة بسببها، بالإضافة إلى تدخل أوريليان تشواميني الذي تسبب في إصابة تشافي إسبارت.

على الرغم من عدم إشهار البطاقة الصفراء، أعرب فران سوتو، رئيس لجنة التحكيم (CTA)، عن رضاه عن أداء الحكم، قائلًا: «نحن راضون جدًّا عن التحكيم. بالنظر إلى التوتر والضغط الذي سبق المباراة، كان أداء الحكم جيدًا».