جوزيف دي سوزا يكشف أفضل مبارياته مع الأهلي وأصعب لاعب واجهه

نجم وسط الأهلي يتحدث عن تجربته مع الفريق وأصعب منافس له ضده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف جوزيف دي سوزا نجم وسط الأهلي مباراة الفريق أمام النصر في الرياض خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي بأنها الأجمل والأفضل بالنسبة له.

وانضم دي سوزا للأهلي قادمًا من فيناربخشة التركي صيف 2018 مقابل 12 مليون يورو تقريبًا، وقد أظهر قدرات ممتازة في وسط الملعب ولعب هذا الموسم جميع مباريات الفريق باستثناء الأخيرة أمام التعاون للإصابة.

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وحين سُئل صاحب الـ30 عامًا عن أفضل مباراة له مع الأهلي الموسم الماضي، أجاب "لم ألعب كامل الموسم الماضي لكن أجمل مباراة كانت الفوز على النصر خارج ملعبها 2-0، إذ لعب النصر مباراة جميلة لكننا كنا أفضل منهم وقدمت شخصيًا أداءً جيدًا".

أضاف حول أقوى لاعب لعب ضده "أصعب لاعب واجهته هو نور الدين أمرابط لاعب النصر، فهو لاعب يمتلك السرعة والقوة البدنية لذا مراقبته صعبة جدًا".

وأتم قائلًا عن علاقته بجمهور الراقي "جماهير الأهلي تحترمني جدًا لأنها تعلم تمامًا أنني أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب، بغض النظر عن النتيجة فأنا أعطي كل ما لدي للفريق، لذا لدينا احترام متبادل معًا".

يُذكر أن الأهلي نجح في الفوز على التعاون في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وقد كانت تلك المباراة الأخيرة للمدرب السعودي صالح المحمدي الذي خلف المقال برانكو إيفانكوفيتش، وسيتولى السويسري كريستيان جروس مهمة تدريب الفريق.